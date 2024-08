El PSOE se reafirma en no apoyar una financiación que no sea solidaria

El PSOE de Extremadura inicia el nuevo curso político con un firme compromiso hacia la defensa de la financiación autonómica basada en los principios de solidaridad, cohesión y suficiencia económica, así como una clara postura en contra de la proliferación de universidades privadas en la región sin el respaldo del Gobierno de España y la Universidad de Extremadura (UEx).

Durante el acto celebrado en Mérida, el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha reafirmado que su partido no respaldará ningún modelo de financiación que no garantice estos principios fundamentales para la prestación de los servicios públicos. "No lo apoyaremos nunca y lo decimos en Extremadura, en Madrid y en Bruselas".

El líder socialista también ha dejado en claro que el PSOE no apoyará iniciativas educativas que no cuenten con la aprobación del Gobierno central y la UEx. A pesar de "no oponerse a nada", sí que lo hacen a lo que llaman "oscurantismo" refiriéndose a la controversia sobre la posible creación de cuatro universidades privadas en la región. Por ello, Gallardo ha insistido en la necesidad de un debate transparente y en la alineación de cualquier proyecto con los valores de igualdad y cohesión defendidos por el PSOE.

En el contexto de la política regional, el secretario general del PSOE ha abordado la situación tras la ruptura del pacto entre el Partido Popular y Vox, que ha dejado al gobierno de María Guardiola en minoría. Ha asegurado que su partido está dispuesto al diálogo, pero advierte que cualquier acuerdo requerirá un cambio en las políticas actuales, especialmente en la reforma fiscal que ha reducido los ingresos autonómicos en 70 millones de euros y favorecido a una minoría privilegiada.

En el acto, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha dirigido críticas hacia la gestión del gobierno regional. "El ejecutivo regional ha mostrado un total desdén hacia los proyectos locales, como el hogar de mayores en Nueva Ciudad, que finalmente será financiado por el ayuntamiento y la Diputación de Badajoz", ha afirmado Osuna, denunciando la falta de apoyo de la Junta.

Por su parte, la secretaria de Estado, María Begoña García Bernal, también ha condenado los recientes ataques a la sede socialista en Badajoz. "Estos actos de violencia no nos desanimarán. El PSOE siempre ha estado al lado de las mujeres y de la igualdad", destaca así los logros históricos del partido en la defensa de los derechos sociales.

Finalmente, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha cerrado el acto con un mensaje de aliento: «El PSOE de Extremadura no solo se enfrenta a los retos del presente, sino que construye el futuro con una visión clara de justicia y progreso». Resalta la importancia de mantener una dirección firme y coherente en la región. Marlaska ha subrayado que el compromiso del partido con la educación y la financiación equitativa es esencial para asegurar un desarrollo equilibrado y justo en Extremadura.

