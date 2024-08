Agustín Muñoz: "Son las autoridades las que deben preocuparse por prevenir el virus del Nilo"

Extremadura ha notificado en una semana 17 infecciones por la fiebre del Nilo, cuatro más que en toda la temporada anterior. El especialista extremeño resuelve las incógnitas sobre esta enfermedad que mantiene en vilo a la región.

¿Cómo podemos contraer la enfermedad?

Habitualmente por la picadura de mosquitos del género Culex, en concreto Culex pipiens, que se conoce como mosquito común o doméstico. Más raro es por trasplante o por contacto con secreciones o sangre de carroña infectada por el virus. Sí que hay algún caso excepcional de transmisión vertical, de madre a feto; pero dejemos como más probable la picadura de mosquitos portadores del virus, que como decimos no son todos.

Es más propia de los países tropicales, ¿cómo ha llegado hasta aquí?

Es razonable pensar que, si el reservorio natural son las aves (algunas especies, sobre todo los córvidos), en algún momento han debido introducirla en nuestro medio. Recuérdese que en los Estados Unidos la infección por el virus del Nilo Occidental era desconocida hasta 1999, cuando hubo una mortandad elevada de cuervos infectados por el virus en un sitio tan rural como Nueva York, en concreto en Central Park. Hoy está extendida por todos los estados de la Unión.

¿Extremadura, a pesar de estar cerca de la zona de Andalucía donde más casos se han dado, parecía haberse librado y ha pasado casi todo el verano sin casos. ¿Hay alguna razón que pueda explicar su avance ahora?

Una cosa es que no se conozcan casos y otra muy distinta es que no haya. No creo que haya ahora un avance, lo que ocurre es que el 80% de los infectados humanos cursan sin síntomas. Recordemos el comienzo del covid-19 con los asintomáticos, pues, salvo que haya estudios seroepidemiológicos de numerosas personas y en diferentes áreas de riesgo para conocer la seroprevalencia, no se puede asegurar la no existencia. Por eso, a medida que se publicita, se conoce y se busca, los casos deben aumentar. Aparecerán también más casos de infectados con síntomas.

¿Debemos preocuparnos por su avance?

A nivel individual lo que debemos hacer es ocuparnos de prevenir las picaduras de los mosquitos. Y, a nivel colectivo, son las autoridades públicas quienes deben preocuparse de implementar las medidas muy conocidas de salud pública. Ya deberían estar haciéndolo.

¿Cuáles son los síntomas?

El 80% son asintomáticos. Estos no tienen ningún síntoma. Su contagio se averigua por estudio de anticuerpos IgG frente al virus, que es lo que se conoce como serología. En cuanto a los sintomáticos, en torno al 18 o 19% presenta un cuadro febril inespecífico, que puede cursar con fiebre, dolor de cabeza, cansancio, dolor muscular,... No se distingue de una gripe, de covid o de decenas de infecciones más. Menos del 1% de estos sintomáticos puede presentar un cuadro de encefalitis, meningitis o meningoencefalitis. Estos son los casos más graves y los que, de cuando en cuando, puede fallecer alguno o quedar con secuelas.

¿Es grave para nuestro organismo?

Pues en ese grupo del 1%, sí. Para los del 20% puede ser más o menos incómodo o incapacitante de forma temporal. El 80% restante, como decía, ni se enteran.

¿Cuánto tiempo puede durar la enfermedad en el organismo?

En lo asintomáticos, nada porque no tienen síntomas. Y en los sintomáticos, si son síntomas leves-moderados, entre una y dos semanas. En los sintomáticos más graves, poco tiempo, aunque los muy graves pueden derivar en la muerte. La duración es muy variable, aunque pueden durar más por el daño neurológico e incluso dejar secuelas.

¿Cuánto tiempo podemos seguir dando positivo en una prueba?

Si se trata de una IgM, para conocer los anticuerpos en fase aguda, de una a tres semanas o algo más. Y si se trata de una IgG (fase crónica), meses o años.

¿Cómo podemos protegernos?

A nivel individual, con las medidas de protección habituales frente a las picaduras: no utilizar colonias o productos olorosos que atraigan a los bichos; ropas claras; cubrirlas partes externas, como son los brazos, las piernas y los pies. También con el uso de repelentes homologados y, en zona de infección activa, evitar las horas de trabajo de los mosquitos comunes: el amanecer y el anochecer. En algunas circunstancias, poner también mosquiteras. Además de seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

¿Cómo se puede prevenir desde las administraciones?

Existen protocolos específicos muy bien estructurados y eficaces que conocen y que aplican, o al menos eso supongo.

