La vuelta al cole en Extremadura costará a las familias casi 400 euros por alumno

La vuelta al cole es un evento crucial para miles de familias en Extremadura, marcando el final del verano y el inicio de un nuevo curso escolar. Este momento, aunque emocionante y lleno de expectativas, también conlleva un importante desembolso económico. La preparación para el inicio de clases incluye la compra de libros de texto, uniformes y material escolar, así como la gestión de gastos que pueden variar dependiendo del tipo de colegio, la etapa educativa y las necesidades específicas de cada estudiante. Según la Asociación Española de Consumidores, esta variabilidad puede hacer que la vuelta al cole sea un desafío financiero para muchas familias.

Para el curso 2024-2025, el coste medio de la vuelta al cole en Extremadura se sitúa en 385,52 euros por alumno. Este importe refleja un gasto medio de 176,45 euros en libros de texto y 209,28 euros en uniformes, según el análisis realizado por el comparador financiero Banqmi. Este total pone a Extremadura en la parte baja del ranking nacional, donde las regiones con mayores gastos son la Comunidad Valenciana, Cataluña y Navarra. Aunque estos gastos son inferiores a la media nacional, siguen representando una carga significativa para muchas familias en la región.

En respuesta a la presión económica que enfrentan los hogares, la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional de Extremadura ha anunciado una inversión de casi nueve millones de euros para el curso 2024/2025. Esta suma se destinará a la dotación de libros de texto y material escolar en centros públicos y privados concertados. De este monto, siete millones de euros se asignarán a los centros públicos, un millón más que el año pasado, y el resto irá a los centros privados concertados.

La ayuda económica que se otorga a cada centro se basa en el número de alumnos beneficiarios. En concreto, los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional básica y Educación Especial recibirán una ayuda de 150 euros; los de Educación Primaria recibirán 120 euros; y se concederán 30 euros para material escolar. Esta asistencia se distribuye equitativamente entre centros públicos y concertados, asegurando que el apoyo se ajuste al nivel de renta familiar.

El presidente del foro de Ampas de Mérida, Juan Carlos López, señala que, aunque los precios y los gastos de las familias han aumentado menos que el año pasado, Extremadura sigue siendo una de las comunidades autónomas con menores costes en la vuelta al cole debido al nivel adquisitivo de la región. Sin embargo, advierte que esto no exime a las familias de realizar un esfuerzo económico considerable: «Excluyendo el uniforme, las familias suelen gastar unos 300 euros por alumno en Educación Primaria, y solo unos 100 euros más en Secundaria».

Para una familia con dos hijos, el desembolso puede llegar a 600 o 700 euros al inicio del curso, explica López. Destaca que, a pesar de los esfuerzos de los centros educativos para ajustar los materiales y minimizar el impacto económico, el gasto en libros de texto sigue siendo significativo, especialmente en los primeros años de primaria. También apunta que, aunque el sistema de becas en España es «bastante bueno», las ayudas dejan de ser accesibles si se supera ligeramente el umbral de los requisitos. Propone que se otorguen becas en función de la renta para lograr una distribución «más equitativa», así como fomentar el uso de bancos de libros y la compra de libros de segunda mano para aliviar la carga económica.

En las librerías

Cabe destacar que a pesar del incremento generalizado en los precios, algunas librerías locales han manifestado que el impacto en los gastos de las familias podría ser menor de lo esperado. Alfonso Agúndez, propietario de la librería cacereña Agúndez, comenta que, aunque los precios de los libros han subido considerablemente este año, las familias podrán reducir su gasto en comparación con años anteriores. «Los libros han subido muchísimo», pero la repetición de los libros del año pasado, los bancos de libros y los traspaso de estos entre diferentes alumnos, permitirá que las familias compren menos. No hay cambios significativos en los textos, por lo que podrán reutilizar los libros que ya tienen y solo adquirir «los que necesiten, así como los cuadernillos».

En la capital extremeña, la librería Cascon Chito ofrece recomendaciones prácticas para las familias para gestionar mejor sus gastos durante la vuelta al cole. Se aconseja a las familias comprar los materiales y libros de texto «tan pronto reciban las listas», para facilitar una planificación eficaz. En relación con los libros de texto, Cascon Chito sugiere realizar los encargos con anticipación y recogerlos en el momento que más convenga. Es ideal que las familias compren los libros también en cuanto tengan las listas, «hacerlo una vez que termine el curso y con tiempo suficiente».

Recomendaciones de ahorro de la OCU

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) estima que los gastos en ropa y material escolar pueden superar los 500 euros por hijo, mientras que los costos adicionales, como matrículas y actividades extraescolares, pueden elevar la factura anual a más de 2.000 euros por alumno. No obstante, hay estrategias para reducir estos gastos y facilitar el inicio del nuevo curso.

La OCU recomienda adelantar las compras para aprovechar las ofertas que surgen en el verano. Sin embargo, advierte sobre el riesgo de caer en la trampa de las ofertas excesivas. «Si solo necesitas cinco cuadernos, no te dejes llevar por una oferta de diez», subraya la importancia de evitar compras innecesarias, por lo que salir de compras sin los hijos puede evitar que se dejen llevar por sus preferencias personales.

Otro consejo clave es revisar los artículos que ya se tienen en casa. Antes de comprar nuevos útiles, es fundamental hacer un inventario de mochilas, estuches y otros materiales. Muchas veces, estos objetos aún están en buen estado y pueden ser reutilizados. La OCU también sugiere optar por tiendas físicas en lugar de compras online para material escolar y uniformes, ya que «permite probar los productos y evitar sorpresas».

El consumo colaborativo es otra estrategia recomendada. Intercambiar ropa, libros y material escolar de segunda mano a través de asociaciones escolares puede ser una forma eficaz de ahorrar. Hay que consultar los programas de préstamo de libros gratuitos ofrecidos por algunas comunidades autónomas, que pueden aliviar una parte significativa de los gastos en libros de texto.

Para las lecturas recomendadas, resulta bastante útil tomar prestados los libros de la biblioteca local o adquirir libros usados a través del AMPA o en mercados de segunda mano. Roberto Serrano, asesor jurídico de la Unión de Consumidores de Extremadura, explica que las partidas más significativas en los gastos escolares suelen ser los libros de texto y los uniformes o ropa.

En la región, «la mayoría de los colegios no tienen uniformes», por lo que Serrano aconseja evitar compras impulsivas en cuanto a la ropa, «aprovechar las rebajas y no volvernos locos». Con respecto a los libros de texto, según el asesor existen oportunidades de ahorro a través de programas de préstamo y becas. Además, «la compra y venta de libros no deja de crecer». Finalmente, como la OCU, recomienda revisar los materiales del año anterior antes de comprar nuevos, ya que a menudo se pueden reutilizar.

