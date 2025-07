El PP de Extremadura espera una "huida hacia adelante" de Pedro Sánchez este miércoles

El PP de Extremadura espera una "huida hacia adelante" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y lamenta no haber escuchado "voces críticas" desde los socialistas extremeños contra la "corrupción endémica" del partido. A juicio del portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, el líder del PSOE intentará el miércoles "tejer un telón de acero para que los españoles no vean lo que llevan sufriendo durante años y esconderse de la corrupción de su Gobierno y de los líos judiciales en los que está inmerso él y su entorno".

En rueda de prensa este lunes, Sánchez Juliá ha dicho que del "sanchismo se sale" y que la "única vía" para ello es el proyecto del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. También ha calificado de "pesadilla" la gestión del PSOE y ha asegurado que "el PP puede reparar" todo lo que Pedro Sánchez "ha destruido" desde que está en la Moncloa. Así, el PP sale "reforzado" tras el Congreso de este fin de semana y pone "encima de la mesa un proyecto de futuro con valores, con principios, con objetivos y donde en el centro de todo está España y los españoles".

En su opinión, no sólo han elegido al presidente nacional, sino "a quien va a ser el próximo presidente del gobierno de España", alguien que está "preparado para recuperar la decencia política tras los escándalos de corrupción del PSOE". El portavoz de los populares califica de "funeral" la sede del PSOE en Ferraz, donde los socialistas celebraron el sábado su Comité Federal, y asegura que Pedro Sánchez "no sabe que está muerto" y tiene "miedo" de convocar elecciones.

El papel de Extremadura

Sánchez Juliá ha destacado el "significativo" papel de Extremadura en el PP nacional, con la presidenta de la Junta, María Guardiola, en la defensa de la ponencia de estatutos y la incorporación de cuatro extremeños al Comité Ejecutivo y la Junta Directiva Nacional del PP. Así entran en órganos nacionales del partido la concejala del Ayuntamiento de Badajoz, Gema Cortés, en el Comité Ejecutivo; los alcaldes de Torremocha y Plasencia, Isabel Palomino y Fernando Pizarro, respectivamente, en la Junta Directiva, además de José Antonio Monago, que repite cargo al frente del Comité de Derechos y Garantías.

Sobre Gallardo

Así, ha comparado ese "miedo" del jefe del Ejecutivo con la situación del secretario del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, de quien, ha dicho, "todavía" no ha pegado "un puño encima de la mesa para decir hasta aquí hemos llegado". En este sentido, ha tachado de "balbuceantes" sus declaraciones antes de entrar al Comité Federal sobre que las medidas no son suficientes y que hay que ser valientes, "un quiero y no puedo por el miedo al capo de la mafia".

Sánchez Juliá se ha preguntado si el "silencio" de Gallardo frente a Pedro Sánchez "tiene algo que ver con los líos judiciales que comparte con el hermano de Pedro Sánchez". "Tan valiente que era con la jueza Biedma y contra el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura la semana pasada y el sábado es un corderito manso en la puerta de Ferrar que calla dentro de su Comité Federal", ha incidido.

"¿Dónde está? ¿Qué le ha pasado el fin de semana? Porque, como he dicho, se volvió a convertir en un corderito manso, incapaz de levantar la voz contra la corrupción endémica que hay en el PSOE y en el Gobierno de España", ha vuelto a preguntar a Gallardo, a quien ha recordado que "quien asiente, consiente" y que "con su silencio cómplice, se está convirtiendo en el primer sanchista de la clase".