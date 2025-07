Unidas por Extremadura: "Nos quieren hacer creer que hay que elegir entre lo malo o lo peor"

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha reafirmado este lunes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "sigue sin darse cuenta que lo que necesitan realmente no es un cambio de caras", sino "medidas de regeneración democráticas de verdad, profundas". Unas medidas que vayan "no solo contra la corrupción", sino también medidas "de avance social, porque si quiere anclar la legislatura tiene que generar ilusión no solo entre su electorado sino entre toda la ciudadanía".

De esta forma se ha pronunciado Irene de Miguel en rueda de prensa este lunes en Mérida, en la que se ha referido al Comité Federal del PSOE y al Congreso Nacional del PP celebrados este fin de semana, y que lejos de afrontar los problemas que tiene nuestro país, han lanzado el mensaje del "susto o muerte", recoge Europa Press.

"Nos quieren hacer creer que hay que elegir entre lo malo o lo peor", ha dicho refiriéndose a PSOE y PP, frente a lo que ha reivindicado que "existen otros espacios políticos, valientes y honestos, como Unidas por Extremadura".

En ese sentido, De Miguel ha lamentado que este fin de semana se ha visto a "un Partido Popular eufórico, como si hubiera ganado unas elecciones que aún no tienen ni siquiera fecha", y planteando medidas que "suponen retrocesos laborales importantes" y "planteando preocupantes recortes para las clases trabajadoras, pérdidas de derechos y por supuesto cero medidas contra la corrupción", ha apuntado.

Radicalización del discurso

La líder de la formación de Unidas por Extremadura ha lamentado que Alberto Núñez Feijóo se haya rodeado en este Congreso Nacional de "dirigentes salpicados por la corrupción", entre los que ha citado a "M. Rajoy, que aparecía en los papeles de Bárcenas, o el señor Aznar, que tiene a varios de sus ministros condenados por corrupción".

Ante esta situación, De Miguel ha alertado de que el PP esté "radicalizando su discurso y planteando medidas que afectarán negativamente a Extremadura", frente a "un PSOE desanimado" ha cerrado filas "en falso en torno a Pedro Sánchez".

Para la portavoz de Unidas por Extremadura, las medidas anunciadas por el presidente son "insuficientes" y espera que el próximo miércoles, en su comparecencia en el Congreso, plantee acciones "contundentes" contra la corrupción, pero también avances sociales "si quiere anclar la legislatura".

De Miguel ha insistido en que si ahora mismo no se ha presentado una moción de censura "no es por el mérito de Sánchez de concitar apoyos, sino por el desmérito del PP de unirse a Vox".

"Mientras los otros partidos han hecho un cordón sanitario a la extrema derecha, Feijóo la abraza sin pudor", ante lo que Irene de Miguel ha considerado que es el momento de "dejar los grandes discursos contra la corrupción y plantear hechos". Frente a ello, De Miguel ha asegurado que su partido sí que está planteando medidas para luchar contra la corrupción, como la Oficina Antifraude que llevaron al pasado pleno de la Asamblea, y que fue rechazada por el Partido Popular y Vox.

"Esto demuestra que ellos son más de agarrarse al mantra de que robar está bien, mientras no te pillen", ha aseverado la portavoz.

Critica el colapso sanitario

Por otra parte, Irene de Miguel ha denunciado el "desmantelamiento" de la sanidad extremeña durante estos meses de verano, después de conocer la denuncia del sindicato Satse en la que alertan que se van a cerrar 500 camas hospitalarias en la región. "Justo cuando muchos de nuestros pueblos duplican su población, cuando más falta hace reforzar las plantillas, cubrir las bajas y vacaciones, el PP lo soluciona clausurando camas y especialidades", ha asegurado de Miguel.

Así, ha alertado de que la unidad de cirugía ginecológica del Hospital Materno Infantil "permanecerá cerrada desde mitad de este mes de julio hasta mitad de septiembre, así, como, por ejemplo, la mitad de la UCI del Hospital Perpetuo Socorro", ha dicho.

Alfombra roja a la sanidad privada

"Esto deteriora nuestro sistema público y pone alfombra roja a la sanidad privada"; ha dicho De Miguel, quien asegura que este cierre de camas y especialidades generará un "colapso sanitario" durante estos meses estivales e incrementará aún más las listas de espera.

Finalmente, De Miguel ha reprochado que el gobierno del Partido Popular haya anunciado ya que para el próximo curso escolar 2026/27 va a modificar el currículo de ESO para incorporar la asignatura 'Extremestiza' como optativa.

Ante este anuncio, ha lamentado que "Guardiola prefiere dar una visión colonialista del descubrimiento de América, que no es compartida por expertos ni las comunidades latinoamericanas, que implantar la asignatura de Educación Afectivo-Sexual Integral que están demandando los expertos, las familias y hasta la propia Fiscalía".