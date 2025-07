"Acceder a terapias CART-T no puede depender del código postal o del nivel económico"

Extremadura es una de las pocas comunidades autónomas que sigue sin contar con ningún centro hospitalario habilitado para administrar terapias CAR-T, unos tratamientos innovadores que modifican genéticamente las células T del propio paciente para que reconozcan y ataquen las cancerosas. La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, adelantó la pasada semana que la Junta ha elevado una petición ante el Ministerio de Sanidad para contar, antes de 2028, con un centro infusor de estas terapias oncológicas y evitar así que aquellos pacientes que las necesitan tengan que desplazarse fuera de la comunidad. «Extremadura está autorizando el doble de estos tratamientos con respecto a 2023. Vamos a hacer un esfuerzo para conseguir la acreditación y que los extremeños puedan recibirlos sin salir de la región», esgrimió. Según confirman desde la Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia (AEAL), el Ministerio de Sanidad se está planteando ampliar la red de centros, integrada actualmente por 28 puntos, «pero sin especificar ni cuándo ni dónde», se apunta. De acuerdo a las estimaciones de esta asociación, la falta de instalaciones preparadas contribuye a que «tan solo 4 de cada 10 pacientes aptos para recibir terapia CAR-T la estén recibiendo».

En qué consisten

¿Qué son las terapias CAR-T?, ¿qué avance suponen en el tratamiento de cánceres hematológicos?

Las terapias CAR-T son un tipo de inmunoterapia de última generación que consiste en modificar genéticamente los propios linfocitos T del paciente para que sean capaces de reconocer y atacar de forma específica a las células tumorales. Es una terapia innovadora que ha supuesto un cambio radical en el tratamiento de algunos cánceres hematológicos, como determinados tipos de leucemias y linfomas. En muchos casos, se ha conseguido que pacientes sin otras opciones terapéuticas logren remisiones prolongadas o incluso la curación.

¿Son adecuadas para todos los tumores de este tipo?

No, no son adecuadas para todos los tipos de tumores. Actualmente, su uso está aprobado solo para algunos subtipos de cáncer hematológico, y bajo criterios muy específicos. Su aplicación es compleja: requiere extraer los linfocitos del paciente, modificarlos en un laboratorio especializado y luego reintroducirlos en su organismo. Este proceso puede llevar varias semanas, durante las cuales el paciente debe estar bien controlado. Además, después de la infusión se requiere una monitorización muy estrecha, porque pueden producirse efectos secundarios graves.

"Para un paciente y su familia, tener que desplazarse a otra ciudad para recibir tratamiento CAR-T puede suponer una auténtica odisea"

¿Con qué criterio se habilitan los centros hospitalarios para aplicarlas?

La habilitación de los centros depende de varios factores, entre ellos la experiencia en trasplantes hematopoyéticos, la capacidad de gestionar complicaciones graves y la disponibilidad de equipos multidisciplinares especializados. La decisión final sobre qué centros se acreditan corresponde al Ministerio de Sanidad, pero se realiza en coordinación con las comunidades autónomas, que tienen las competencias sanitarias. Esta colaboración entre administraciones debería garantizar el equilibrio territorial, pero en la práctica no siempre es así.

¿En qué se traduce tener que desplazarse a otras regiones, en términos de burocracia, alojamiento, o desembolso económico, para los pacientes que necesitan recibir estos tratamientos?

Para un paciente y su familia, tener que desplazarse a otra ciudad para recibir tratamiento CAR-T puede suponer una auténtica odisea. A la carga emocional y física que implica el cáncer, se suman los trámites administrativos, la búsqueda de alojamiento, los gastos de desplazamiento y manutención, y la necesidad de contar con un acompañante. Todo esto puede suponer un gasto que muchas familias no pueden afrontar y una barrera real para acceder a un tratamiento que podría salvarles la vida.

¿Estas barreras acaban causando que muchos de los potenciales beneficiarios no las reciban por falta de recursos, problemas para desplazarse…?

Sí, lamentablemente así es. Aunque no hay cifras oficiales, desde las organizaciones de pacientes sabemos que hay personas que renuncian al tratamiento o que lo retrasan por no poder asumir los costes del desplazamiento o por no tener apoyo familiar o social para hacerlo. Eso no debería ocurrir. El acceso a un tratamiento no puede depender del código postal o del nivel económico. Es una cuestión de equidad, y estamos hablando de vidas humanas. Afortunadamente, existen programas para ayudar a los pacientes y sus familias. Algunos hospitales cuentan con pisos de acogida o acuerdos con fundaciones para alojar a los pacientes. También hay asociaciones de pacientes que intentamos dar apoyo logístico y emocional. En nuestro caso, desde la Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia, disponemos de un programa específico llamado ‘AEAL a tu lado’, dirigido a pacientes con recursos económicos limitados que necesitan desplazarse para recibir terapia CAR-T. A través de este programa cubrimos los gastos de viaje y alojamiento tanto del paciente como de su acompañante. Esta ayuda, que es posible gracias a la colaboración de Gilead Sciences, supone un apoyo fundamental para garantizar que el acceso al tratamiento no dependa del nivel económico de cada persona. Aun así, sabemos que estas ayudas no llegan a todos, y por eso seguimos reclamando una respuesta estructural desde el sistema público.

Centros habilitados

28 centros en España, ¿son pocos para las necesidades de atención que existen?, ¿confía en que se amplíe la red?

28 centros pueden parecer suficientes en cifras, pero en la práctica no lo son si tenemos en cuenta su distribución territorial y las barreras que enfrentan muchos pacientes para acceder a ellos. A día de hoy, comunidades como Extremadura no cuentan con ningún centro acreditado para administrar terapias CAR-T. Esto obliga a los pacientes a trasladarse a otras regiones, con todo lo que eso implica en términos económicos, logísticos y emocionales. Desde AEAL creemos que el acceso a tratamientos tan avanzados como las terapias CAR-T no puede depender del lugar de residencia. Por eso confiamos en que la red se amplíe, pero también pedimos que se haga de forma equitativa y planificada, garantizando que todos los pacientes tengan las mismas oportunidades, vivan donde vivan. No hablamos solo de aumentar cifras, hablamos de garantizar derechos.

5 pacientes de la región Desde la puesta en marcha del programa de apoyo a pacientes de AEAL, se han recibido cinco solicitudes de extremeños, tres hombres y dos mujeres. Uno de ellos era menor de cincuenta años, y los demás estaban comprendidos en la franja de los cincuenta a los sesenta años. 4 procedían de la provincia de Badajoz y el restante de la de Cáceres. La administración de los tratamientos se hizo en tres casos en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, otro en el 12 de Octubre de Madrid y el otro en el Universitario de Salamanca. La Junta no ha facilitado datos sobre esta cuestión.

