Las ayudas para la mejora energética llegarán a 74 colegios y solo agotan el 32% de su crédito

Las ayudas convocadas por la Junta de Extremadura el pasado agosto para la mejora de la eficiencia energética de los colegios públicos de Infantil y Primaria ya tienen dueño. Un total de 63 ayuntamientos han logrado las subvenciones por un valor de 9,5 millones, que suponen apenas el 32% de la cantidad total destinada a este fin: 30 millones de euros.

«Todos los ayuntamientos de la región han podido realizar las solicitudes para recibir la ayuda según sus necesidades y el remanente será objeto de una nueva convocatoria con los mismos fines», avanzó ayer el secretario general de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional, Francisco Eugenio Pozo Pitel, durante una comisión parlamentaria para responder a una pregunta de la diputada socialista Ana Fernández sobre este asunto. Y fue precisamente ayer cuando el Diario Oficial de Extremadura publicó la resolución de las ayudas concedidas a los municipios extremeños.

74 actuaciones en colegios

En total, la consejería ha recibido 94 solicitudes de las entidades locales, de las que finalmente 20 actuaciones han quedado excluidas (10 por no subsanar la documentación advertida y otras diez por no adecuarse a la finalidad de las ayudas) y hay otros ocho ayuntamientos que no se contabilizan porque presentaron sus solicitudes fuera del plazo establecido. Se harán, por tanto, un total de 74 actuaciones por parte de los 63 ayuntamientos (algunos actuarán en varios colegios) que recibirán casi 9,5 millones de subvenciones de la Junta, susceptibles de ser cofinanciadas por la Unión Europea en el marco del programa Feder 2021-2027.

Con este dinero (las ayudas son de entre 30.000 y 200.000 euros) se abonará el 80% de cada una de las obras y el ayuntamiento deberá aportar el 20% restante de coste total (un mínimo de 7.500 euros). Según recordó ayer Pozo Pitel las obras consistirán en la mejora de la envolvente térmica, instalación de sistemas de iluminación eficientes y de mejora o implantación de sistemas de calefacción o de climatización por aerotermia. Ahora las entidades beneficiarias disponen de tres meses desde la notificación de la concesión para la presentación del proyecto que desarrolla la memoria presentada junto a la solicitud. Y una vez aprobado dicho proyecto las obras deberán comenzar en un plazo máximo de seis meses y deberán estar listas antes de junio de 2027.

Una medida con doble impacto

Para el secretario de la consejería estas actuaciones tienen un doble impacto positivo: «a corto plazo reducen los costes operativos de los centros liberando recursos para otros proyectos educativos y a largo plazo contribuyen a una mejor huella de carbono», subrayó en la comisión, en la que recibió las críticas de la diputada socialista.

Fernández criticó el «poco éxito» de la convocatoria, al quedar 20 millones sobrantes y que se deleguen a los ayuntamientos «competencias que son de la Junta; es una forma de gestionar muy extraña», dijo. También echa en falta más «transparencia» y lamentó que las ayudas terminan en 2027 y no son solo para mejorar el confort térmico de las aulas por lo que, auguró, «volveremos a la reducción de la jornada escolar» el próximo curso ante una ola de calor.

Ante estas críticas, Pozo Pitel lamentó el «abandono y desidia» de los centros educativos con el anterior gobierno del PSOE y señaló que en 23 meses el gobierno de Guardiola ha realizado 371 actuaciones en los centros educativos con 38 millones ya ejecutados. Recordó que hay otros 18 millones destinados para la mejora energética de los institutos de Secundaria, con la instalación de luminarias Led y placas fotovoltaicas, y también que se están llevando a cabo auditorías que se quedaron a medias «o sin empezar» en la anterior legislatura en el resto de centros educativos de la región para conocer sus necesidades.

Estos son los 63 municipios que adecuarán sus centros Un total de 63 entidades locales han resultado beneficiarias de las ayudas para la mejora de la eficiencia energéticas de sus infraestructuras educativas de Infantil y Primaria (son un total de 74 actuaciones). Las localidades que recibirán entre un mínimo de 30.000 y un máximo de 200.000 euros son: El Torno, Baños deMontemayor, Logrosán, Valdecaballeros, Siruela, Castilblanco, Trujillo, Mirandilla, Campo Lugar, Valencia de Alcántara, Valdefuentes, Aceuchal, Zorita, Santa Amalia, Maguilla, Navas del Madroño, Sierra de Fuentes, Santa Marta de los Barros, Zahinos, Cuacos deYuste, Torremocha, Gargáligas, Talavera la Real, Quintana de la Serena, Casas deDon Gómez, Higuera de Vargas, Don Benito, La Cumbre, Madrigal de la Vera, Ribera del Fresno, Alcuéscar, Almaraz, Alcántara, Coria, Plasencia, Zalamea de la Serena, Acedera, Valdivia, Fregenal de la Sierra, Miajadas, Barcarrota, Guareña, Valverde de Leganés, Fuente del Maestre, Llera, Torre deMiguel Sesmero, Fuentes de León, Montijo, Los Santos de Maimona, San Pedro de Mérida, Herrera del Duque, Hornachos, Salvatierra de Santiago, Guijo de Galisteo, Granja de Torrehermosa, Alía, Torrequemada, Pinofranqueado, El Gordo, Torremejía, Torrejoncillo y Valle de la Serena.

