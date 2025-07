Extremadura no tendrá una voz única para negociar la financiación autonómica: los partidos rompen el consenso

No ha habido manera. Extremadura no tendrá una postura común ante la reforma del sistema de financiación autonómica. En teoría, los cuatro partidos afirman que la región necesita un reparto justo que permita superar las diferencias abiertas durante décadas con otras comunidades. En la práctica, después de un año, no lo han conseguido. Este martes han dado por finalizado cualquier intento de consenso. No hay informe de conclusiones de la comisión de financiación autonómica abierta en la Asamblea hace diez meses. Así lo recogen las actas que finalmente se elevarán a la mesa de la cámara regional.

En febrero de 2024, los partidos con representación en el Parlamento extremeño, PP, PSOE, Vox y Unidas por Extremadura, aprobaron una declaración genérica para defender «una financiación justa» (ya se hizo también en 2016). Se creó entonces una comisión propuesta por el PSOE (Comisión no Permanente de Estudio sobre financiación autonómica) que se constituyó en mayo de 2024 y concluyó en mayo de 2025 sin visos de consenso. La fiscalidad es el principal palo en las ruedas para llegar a un acuerdo. De hecho, en los tres intentos posteriores por cerrar una postura, ni el 26 de mayo, ni el 10 de junio, ni finalmente este 8 de julio, se ha podido llegar a un informe que pudiera votarse en pleno y elevar a Madrid una postura única y fuerte.

Cada partido presentó de forma individual sus conclusiones el 10 de junio y ninguna logró un apoyo suficiente. Este martes, última oportunidad, se ha planteado otro informe conjunto de los grupos parlamentarios del PSOE y de Unidas por Extremadura, que ligaba la financiación con la fiscalidad, y que ha sido rechazado por PP y Vox, al considerar que ese texto pretendía romper cualquier intento de consenso.

El PP culpa a Gallardo

Las declaraciones de los partidos sobre este fracaso se han sucedido este martes. El portavoz del Grupo Parlamentario del PP en esta comisión, Hipólito Pacheco, ha reiterado que su grupo tomó la iniciativa y presentó un documento al resto de grupos "con las mejores iniciativas tanto de PSOE, como de Unidas por Extremadura y de VOX". Pero, agrega, "fue rechazado por VOX, no obtuvimos respuesta de Unidas y el PSOE contestó para incluir cuatro líneas con el único objetivo de romper con el consenso, porque introducía la fiscalidad en un tema que nada tenía que ver con la Financiación Autonómica”.

"Estábamos de acuerdo en lo esencial", señala Pacheco, afirmando que su documento "introducía textualmente partes muy importantes de las iniciativas de Unidas y PSOE. De hecho, hay más contenido de esos dos grupos que del propio PP". Convergían, detalla Pacheco, en que la reforma del Sistema de Financiación Autonómica debía ser una negociación multilateral y no del Gobierno de Sánchez con Cataluña, que había que trabajar para que introducir variables de dispersión geográfica, envejecimiento y que los servicios públicos se prestasen en las mismas condiciones en todos los territorios de España, y que se debería aumentar la inversión en infraestructuras y en obra pública con el objetivo de converger con otras regiones.

Pero, lamentan desde el PP, "se ha podido ver que tanto PSOE como Unidas no tenían voluntad, y por órdenes de Miguel Ángel Gallardo había que romper el consenso del año pasado convertido en Declaración Institucional, porque no quiere enfrentarse a Pedro Sánchez en el debate de Financiación Autonómica".

"Un hecho inédito" para el PSOE

El portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, Jorge Amado, ha lamentado este martes que la Comisión de Estudio sobre Financiación Autonómica “no haya podido acabar de peor manera”, tras "la negativa del PP a sumarse a unas conclusiones consensuadas". Esta ruptura supone, según Amado, "un hecho inédito en la política regional, ya que es la primera vez que se rompe la unanimidad en esta materia para la región".

El diputado atribuye la ruptura “al no rotundo del Partido Popular” al documento de PSOE y Unidas, puesto que "se ha negado a hablar de fiscalidad y corresponsabilidad fiscal, a pesar de que se proponía una referencia al informe de expertos aprobado en la anterior legislatura por todos los grupos parlamentarios", algo que considera "incomprensible".

“¿Por qué el PP ahora no quería hablar de esa armonización fiscal? ¿Por qué no quería hablar de corresponsabilidad fiscal cuando lo redactó la señora Manzano y además lo avaló posteriormente el PP?”, se ha cuestionado.

El diputado socialista suma este bloqueo al “carrusel de fracasos de la señora Guardiola” y advierte: "una Extremadura dividida políticamente corre el riesgo de debilitar su posición en la negociación de un nuevo modelo de financiación autonómica, y eso puede repercutir directamente en la calidad de los servicios públicos como la sanidad, la educación o la atención a la dependencia".

Respecto a Vox, el PSOE ya preveía su negativa porque "pretende romper con el Estado de las autonomías”.

Unidas culpa al PP

También la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha lamentado que la región no vaya a tener una posición consensuada, un fracaso que atribuye a "la negativa del PP" a suscribir el documento de PSOE y Unidas, "en el que se recogen las conclusiones del Comité de Expertos, en el que participó la propia consejera de Hacienda como experta en la materia". E insiste: “El PP está renegando de ese informe que se aprobó por consenso y que ha sido la hoja de ruta que nos ha traído hasta aquí”.

De Miguel ha asegurado no entender el cambio de posición de la consejera Manzano y cree que está haciendo seguidismo “de la política fiscal de la señora Ayuso que no beneficia a Extremadura”. Y es que según De Miguel, el único punto del documento que no comparte el Partido Popular es el de la corresponsabilidad fiscal, que reconoce la autonomía fiscal de cada comunidad autónoma y establece la lealtad fiscal con el resto de comunidades.

“Esto quiere decir que no podemos tener los juegos del hambre entre comunidades autónomas como está pasando ahora, como, por ejemplo, con la Comunidad de Madrid, que con su dumping fiscal está recaudando más que ninguna otra región”, ha dicho De Miguel. A su juicio, esa corresponsabilidad entraña que si Extremadura renuncia a impuestos, "luego no podemos ir pidiendo a papá Estado que nos solucione la dependencia o las listas de espera".

De Miguel subraya que esa corresponsabilidad fiscal es fundamental para territorios como Extremadura, que "solo se ha beneficiado un 0,3% de los beneficios fiscales, mientras que Madrid lo ha hecho en un 48%”. También aboga por el rechazo a las políticas que no sean fruto de una negociación multilateral, “para que no vuelvan a producirse conciertos con otras comunidades, porque rompe los principios de solidaridad e igualdad”.