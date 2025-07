Los regantes de Tierra de Barros reclaman unidad: "el secano se muere, no tiene futuro"

El presidente de la Comunidad de Regantes de Tierra de Barros, Isidro Hurtado, ha reclamado unidad política y "esfuerzos" para sacar adelante el proyecto de regadío que llevan "más de una década esperando" y que es "la única salida viable" para un campo extremeño donde el cultivo de secano "se muere, en más o menos años, pero no tiene futuro".

Durante su intervención en la comisión de investigación que se desarrolla en el seno de la Asamblea de Extremadura sobre el Proyecto de Regadío de Tierra de Barros, Hurtado ha recordado que "se empezó a hablar de este proyecto en el año 2013", en respuesta a una demanda histórica del sector agrícola y fue en 2014 cuando se aprobaron los estatutos de la Comunidad de Regantes, que se constituyó en 2015.

Una década de espera

"Han pasado más de 10 años y, como entenderán, no tenemos capacidad ni presupuesto para trabajar en el proyecto, siempre hemos tenido que ir de la mano de las administraciones", ha afirmado.

Hurtado ha defendido que la comunidad de regantes "ha estado abierta a reunirse con todo el mundo que quisiera escuchar las bondades del proyecto", incluyendo cooperativas de los once municipios que abarca, sindicatos, asociaciones agrícolas y partidos políticos.

"Siempre hemos intentado mantenernos al margen político porque el único objetivo era sacar adelante el proyecto de regadío", ha subrayado.

Llamada a la unidad

En ese sentido, ha lamentado su paralización: "deberíamos intentar empujar todos en la misma dirección porque todos, excepto Unidas por Extremadura, han dado su apoyo y yo no soy capaz de entender que, cuando estamos todos de acuerdo, no seamos capaces de sacarlo adelante".

En esta línea, ha advertido de que "el secano no tiene futuro ni recorrido de ningún tipo" y ha insistido en que no entiende "por qué no todos emplean sus esfuerzos" en apoyar el regadío.

El presidente de la Comunidad se ha acogido a su derecho de no responder a las preguntas de los diputados, rechazando entrar en "dimes y diretes".