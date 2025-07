Estas son las recomendaciones de seguridad para comprar juguetes acuáticos y ropa de baño

Con la llegada de la temporada de piscinas y baños, el Instituto de Consumo de Extremadura (INCOEX) publica una lista de recomendaciones a tener en cuenta a la hora de adquirir bañadores, juegos de baños y artículos de ayuda a la flotación para evitar posibles accidentes.

Antes de la compra, es necesario comprobar el etiquetado de los productos, donde debe indicar que el juguete acuático o la prenda de baño están concebidos para niños menores de 14 años.

En el caso de los juguetes, deben llevar marcado CE y etiquetado de juguetes, además de una dirección de contacto y una identificación del producto, para poder reclamar en caso de accidente.

Diferencias entre juguetes acuáticos y artículos de flotación

No deben confundirse los artículos de ayuda a la flotación con los juguetes acuáticos. Los primeros están destinados al aprendizaje de la natación y no se consideran juguetes, por lo que no están sujetos a los mismos requisitos.

Ejemplos de este tipo de artículos de ayuda:

Manguitos

Tablas y rulos de espuma

Flotadores con asiento para bebés

Burbujas de flotación

Supervisión y revisión previa al uso

Es fundamental no dejar sin supervisión a los menores durante el uso de juguetes acuáticos, sobre todo en aguas profundas o turbulentas. Además, se debe respetar la edad recomendada por el fabricante.

El INCOEX recomienda:

Revisar los artículos antes de cada temporada

antes de cada temporada Comprobar posibles pinchazos

Verificar el estado de la boquilla de inflado, ya que si se desprende, puede provocar atragantamiento o pérdida de flotabilidad, aumentando el riesgo de ahogamiento.

Seguridad en bañadores y bikinis infantiles

Al comprar ropa de baño infantil, se debe prestar atención a:

La longitud de los cordones o cuerdas ajustables, especialmente en cuello y cintura.

Los cordones excesivamente largos pueden atraparse con objetos o vehículos en movimiento, generando riesgos de lesiones físicas.

El INCOEX vela por la seguridad mediante controles realizados por el Laboratorio de Control de Calidad del Instituto, acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación.

Ante cualquier duda, se recomienda consultar con la Red de Alerta Europea y la Red de Alerta Nacional.