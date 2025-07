La Comisión de Investigación sobre el Regadío en Extremadura denuncia el "boicot" del Ministerio de Agricultura

La presidenta de la Comisión de Investigación del Regadío Tierra de Barros, y portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular, Pilar Gómez de Tejada, afirma que "la mesa de la comisión, mediante un acuerdo unánime, ha puesto en conocimiento de la presidenta de la Asamblea de Extremadura que ha habido cuatro personas del Ministerio que se han negado a comparecer de manera reiterada".

Según ha señalado Gómez de Tejada en declaraciones a los medios este jueves, dicha comisión "está sufriendo un boicot por parte de la secretaria de Estado de Agricultura y exconsejera Begoña García Bernal".

Y es que cuatro comparecientes del Ministerio de Agricultura, que "por dos veces han sido citados", "por dos veces han declinado comparecer", ha señalado Gómez de Tejada, quien considera que "no podemos dejar que la gente no comparezca ante una Comisión de Investigación cuando es su obligación, porque el propio Código Penal dice que tienen la obligación de hacerlo".

Según ha relatado la portavoz, dos de los comparecientes a los que se llamó al inicio solicitaron comparecer telemáticamente, algo que se aceptó, pero cuando les llamaron para hacer las pruebas de conexión dijeron que no comparecían y presentaron un escrito de la Abogacía del Estado. Los otros dos, que fueron llamados directamente, aportaron el mismo escrito. "Es un boicot claro", rubrica.

Por todo ello, ahora "es la presidenta de la Asamblea la que tiene que cobrar en consecuencia" tras recibir este escrito de la mesa de la Comisión de Investigación, a la que "el reglamento de la institución le ampara, para ponerlo en conocimiento de la Fiscalía o de quien proceda". El objetivo es que se aplique la obligación del Código Penal de "comparecer ante cualquier comisión de investigación creada en las Cortes Generales o en cualquier Parlamento Autonómico".

De no hacerlo, "es un delito de desobediencia" que en caso de funcionarios puede conllevar inhabilitación por un tiempo determinado, ha señalado Gómez de Tejada.

El PSOE critica las "constantes mentiras"

Poco después de conocerse la presentación de este escrito en la Asamblea, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Extremadura, Piedad Álvarez, ha señalado que en la última sesión de la Comisión de Investigación sobre el Proyecto de Regadío de Tierra de Barros "ha quedado una vez más demostrado que PP y Vox nunca creyeron en el proyecto",y que los 'populares' están haciendo un "uso partidista" de este órgano como "instrumento político para ocultar su falta de compromiso y sus constantes mentiras".

Según la portavoz socialista, "sesión tras sesión, lo único que hace el PP es tratar de desviar la atención, recurriendo incluso al ridículo".

Por ello, Álvarez ha mostrado su sorpresa ante las declaraciones de la presidenta de la Comisión de Investigación, quien, a su juicio, "ha actuado como portavoz del Partido Popular en lugar de ejercer su responsabilidad institucional con imparcialidad y respeto".

"Es una constante en el modo de actuar de la señora Guardiola y sus diputados, confundir las instituciones con el partido", ha lamentado. En este sentido, ha criticado que se acuse de "boicot" la incomparecencia en la Comisión de responsables del Ministerio de Agricultura, cuando "aún no han comparecido quienes realmente tienen responsabilidad técnica o política en el mismo".

Y ha apuntado que "cuando una persona no tiene nada que aportar a una Comisión de Investigación, simplemente no acude", como así ocurrió con la delegada del Gobierno del PP en otra comisión sobre incendios, con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo o con representantes de la UE en esta misma comisión, que consideraron "no tener aportaciones relevantes".

Piedad Álvarez ha subrayado que el Grupo Parlamentario Socialista "confía plenamente" en que los técnicos y responsables del Ministerio de Agricultura, tanto políticos como técnicos, comparecerán "cuando corresponda", pero advierte que no van a tolerar que se "falsee la realidad ni que se utilice la Comisión para manchar el nombre" de quienes están "comprometidos con la verdad y con el desarrollo de Tierra de Barros", ha concluido.