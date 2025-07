La comisión del regadío de Tierra de Barros se empantana

El Proyecto de Regadío de Tierra de Barros se anunció por primera vez hace más de un cuarto de siglo, el mismo tiempo que unos 1.200 agricultores de la comarca han vivido con la expectativa de un gran cambio para sus tierras (15.000 hectáreas), que nunca ha acabado de llegar. En junio del año pasado, una vez que las dudas sobre su puesta en marcha eran ya más que evidentes, se creó en la Asamblea de Extremadura una comisión no permanente de investigación sobre la situación del proyecto. PP y PSOE se han venido culpando desde entonces de este fiasco. Ayer, en una nueva sesión, la situación volvió a enconarse, mientras los regantes de Tierra de Barros reclamaban unidad: «El secano se muere, no tiene futuro».

PSOE: "No ha habido voluntad política"

La portavoz del PSOE en la cámara regional, Piedad Álvarez, insistió ayer en que tanto el PP como Vox son los responsables de «enterrar» el proyecto, ya que en la anterior legislatura, cuando gobernaban los socialistas, «estaban los permisos y los dineros del PDR (Programa de Desarrollo Rural), que de hecho se están utilizando para otras cosas», ha espetado, aludiendo a las ayudas destinadas a los viñedos de secano y a «contentar a determinadas familias de la comarca de Tierra de Barros muy relacionadas, por cierto, también con la señora Morán (consejera de Agricultura)», incidió la portavoz socialista. A su juicio, «lo que no ha habido es voluntad política» ni del PP ni de Vox para «modernizar la comarca de Tierra de Barros» con el citado proyecto.

Según Álvarez, en la reunión de ayer se evidenció el «nerviosismo» del PP con este proyecto, al llamar a comparecer en la misma al exjefe de servicio de la Junta y actual diputado del PSOE Valerio Rodríguez, quien ha mostrado «la verdad» y ha «desenmascarado todas las mentiras» del PP sobre el asunto.

PP: «Vergonzoso e impresentable».

Desde el PP, su portavoz de Agricultura en la Asamblea, Bibiano Serrano, criticó este miércoles que el diputado socialista Valerio Marcial Rodríguez sea «juez y parte» en la comisión de investigación, de la que forma parte como parlamentario a la vez que ha comparecido como exjefe del Servicio de Regadíos de la Consejería de Agricultura, lo que consideró «vergonzoso e impresentable».

Y es que, según Serrano, «la Junta de Extremadura (cuando la gobernaba el PSOE) no tenía la financiación que estaba prometiendo» para el proyecto de regadío. Por ello, continuó el portavoz del PP, el actual diputado socialista «está aquí refugiado, huyendo de la quema que supuso este procedimiento».

En cualquier caso, Serrano señaló que en la comisión van a «demostrar» a Valerio Marcial Rodríguez que «falseó actas, emitió certificados falso» y que «estuvo mintiendo a los más de 1.200 regantes de Tierra de Barros durante ocho años».

Serrano también se quejó del «boicot del Ministerio de Agricultura y de la secretaria de Estado, Begoña García Bernal» a esta comisión, «al no dejar comparecer a los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Guadiana».

Valeria Marcial: "No es viable"

Por su parte, Valerio Marcial Rodríguez aseveró ayer que el proyecto de regadío en Tierra de Barros «no es viable» sin financiación europea. Señaló que «este PDR se mantuvo con los 192 millones todo el tiempo hasta junio del año 2024», cuando la actual consejera de Agricultura «hace una modificación y desvía 104 millones a otras medidas». Desde entonces, dijo, «el proyecto está muerto».

Rodríguez defendió el trabajo «metódico y riguroso» que se realizó en su servicio sobre el regadío de Tierra de Barros. «Estaba en marcha y se trabajaba en obtener los fondos que permitiesen la ejecución y también los informes necesarios en este tipo de proyectos», subrayó.

Los regantes

Frente a todo ello, ayer compareció, a propuesta del Grupo Popular, el presidente de la Comunidad de Regantes de Tierra de Barros, Isidro Hurtado, quien instó a los partidos a «empujar en la misma dirección», ya que todos los grupos, excepto Unidas por Extremadura, dieron su visto bueno al proyecto.

«Yo debo ser un hombre muy torpe, porque no soy capaz de entender que cuando estáis todos de acuerdo no seamos capaces de sacar una cosa adelante», máxime cuando, a su juicio, «es tan beneficiosa para la comarca y, en fin, para toda la comunidad». Hurtado fue más allá: «El secano se muere, no tiene solución», por lo que pidió que se centren los esfuerzos en dar viabilidad a un proyecto que se eterniza.