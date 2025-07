Extremadura impulsa el desarrollo empresarial con ayudas para jóvenes, pymes y talento cualificado

La Junta de Extremadura ha puesto en marcha programas y ayudas para el desarrollo empresarial extremeño con el objetivo de contratar jóvenes, consolidar a las pymes y retener el talento en nuestra comunidad autónoma. Actualmente, están vigentes programas como ‘Contrata Excelencia’, ‘Consolidapyme’ y ‘Atraigo Talento’, que se constituyen como poderosas herramientas para los empresarios.

Contrata Excelencia

‘Contrata Excelencia’ tiene como objetivo la contratación de jóvenes menores de 30 sin empleo a través de contratos de prácticas, reconociendo la excelencia académica de los jóvenes titulados. La convocatoria de este año es un 50% más que la del año pasado y está dotado con 4,5 millones de euros. Se pretende que 375 jóvenes se contraten especialmente en localidades de menos de 5.000 habitantes. Un ejemplo de las bonanzas de este programa es el de Francisco Casco, joven de 26 años que sería el beneficiario, en caso de que se aprobara la solicitud de la Fundación Deutz Bussines School.

«Después de estudiar una carrera y hacer un máster de Marketing Digital estuve viviendo en Dublín e Irlanda. Pero tenía ganas de volver a Extremadura a trabajar, pero no tenía experiencia laboral. La beca ‘Contrata Excelencia’ ha sido muy importante para mí porque me ha permitido incorporarme a una empresa y hacerlo cerca de donde vivo. Me está ayudando a desarrollarme profesionalmente y estas experiencias son claves para ayudar a las empresas a que apuesten a jóvenes como yo. Ha sido un impulso enorme y estoy muy agradecido», explica Francisco Casco.

Estefanía Luis , responsable de Comunicación y Marketing de Deutz Bussines School, añade que el programa les permitiría acceder a contratos que de otra manera no podrían. «Si no es por este tipo de iniciativas de la Junta de Extremadura no podríamos acceder. El compromiso con el talento joven va además dentro de nuestro ADN, es nuestro fin fundacional», concluye.

Las solicitudes se podrán presentar hasta abril de 2026.

Consolidapyme

Otra de las líneas de apoyo al desarrollo empresarial extremeño es ‘Consolidapyme’, que establece cinco líneas de ayudas a fondo perdido para pequeñas y medianas empresas de Extremadura, dotada con 2 millones de euros y de la que se espera que 215 empresas se beneficien. La primera línea de ayudas está centrada en la optimización de procesos mediantes metodologías Lean u otras, para plantillas con al menos tres trabajadores.

La segunda línea de ayudas apoya la implantación y certificación de normas y sistemas de gestión. La tercera línea facilita las inversiones para la implantación de soluciones tecnológicas avanzadas para la gestión eficiente de datos, producción y logística. La cuarta de las líneas ayuda a la transición de los procesos y productos a la economía verde y circular. En este caso el mínimo de trabajadores es cinco. Finalmente, la quinta línea de apoyo subvenciona el diseño de productos innovadores, envases y embalajes.

En las cinco líneas se subvenciona el 80% del gasto subvencionable, abonándose la mitad una vez notificada la concesión y el resto cuando se justifique la ejecución del proyecto. El plazo se abrió el 19 de junio y permaneces abierto dos meses. Las ayudas ‘Consolidapyme’ están financiadas por el Programa de Extremadura FEDER 2021-2027 con un porcentaje de cofinanciación del 85%.

Atraigo Talento

Por último, al objeto de atraer y retener profesionales cualificados en Extremadura, se ha puesto en marcha el programa ‘Atraigo Talento’, especialmente enfocado a personas tituladas desempleadas, universitarias o con título de técnico superior del Grado D o de Especialista o Máster Profesional incluidos en el Grado E del sistema de Formación Profesionales. Con ellos se formalizarán contratos de prácticas de un año. Trabajarán como personal de apoyo a la investigación como agentes del Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación y entidades de la red Mapa Integral de Recursos para la Empresa y el Empleo en Extremadura. Se espera que se beneficien entre 100 y 144 jóvenes.