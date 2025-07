Extremadura ya supera el centenar de empresas gacela

Extremadura cuenta en la actualidad con 107 empresas gacela, que son las que muestran un desarrollo elevado en poco tiempo. Consiguen crecer a ritmos más rápido que la media, apoyadas en la innovación, la estrategia y la financiación. Se encuadran en esta denominación aquellos negocios que, con menos de cinco años de existencia, han logrado generar más de 10 empleos y facturar por encima del medio millón de euros.

Pues bien, según el Observatorio de Empresa Gacela de la Fundación Cotec, que analiza la evolución de compañías pequeñas de alto crecimiento en el periodo 2020-2023, Extremadura ha registrado un aumento de 20 empresas gacela en tres años. España, en su conjunto, contabiliza 7.983, que han creado cerca de 567.000 empleos en el trienio posterior a la pandemia.

Dentro de la comunidad extremeña, estas firmas emplean actualmente a 11.000 personas, una cifra que se ha incrementado en 6.000 empleados en tres años, según se ha puesto de manifiesto en la presentación del observatorio celebrado este jueves en la sede del grupo Render, en Navalmoral de la Mata. La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, María Mercedes Vaquera, ha destacado durante el acto la importancia de la transferencia de conocimiento que generan los investigadores y los alumnos a las empresas extremeñas para mejorar su desarrollo y crecimiento.

La importancia de la investigación

"No se puede quedar ni el conocimiento, ni la investigación guardados, porque eso no nos lleva a nada", ha apuntado la consejera, destacando la apuesta de esta legislatura por fomentar la I+D+i, para lo que se han impulsado ayudas de casi 30 millones de euros desde la Junta, orientadas a apoyar y retener el talento que existe en la región.

Asimismo, Mercedes Vaquera ha avanzado que desde el Ejecutivo regional se va a seguir incidiendo "en todas las empresas de base tecnológica", ya que el estudio de Cotec apunta que es el ámbito en el que menos se están desarrollando las empresas gacelas en la región. "Lo estamos haciendo, pero tenemos que seguir aún más. Vamos por el buen camino", ha dicho en declaraciones recogidas por Efe.

Para lograr ese objetivo, ha recordado que los centros científicos y tecnológicos públicos de Extremadura, la Red de Incubadoras y los servicios del Sistema Extremeño de Ciencia Tecnología e Innovación (SECTI) están a disposición de los emprendedores y de los popios negocios.

Formación de trabajadores

Asimismo, la consejera ha afirmado que se continuará trabajando "de la mano de las empresas" para formar a los trabajadores que el tejido productivo demanda en la región. "Tenemos que casar empresas con formación para que no haya empresas que se queden sin un tipo de trabajadores y que no haya egresados que no encuentren su sitio en el mercado laboral", ha defendido.

Con este fin, la Junta ha diseñado para el próximo curso una oferta de FP con 817 enseñanzas, en la que hay 608 grados, 26 cursos de especialización y 183 certificados profesionales, alcanzando una inversión de 108 millones de euros. Vaquera ha recordado además la implantación de la FP Dual en todos ciclos en el curso 25/26, mientras que el curso 26/27 llegará también a la Universidad.