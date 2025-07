Educación abonará el próximo curso las jefaturas de departamento a los interinos

A partir del próximo curso los docentes interinos que ejerzan como jefes de departamento tendrán derecho al reconocimiento económico y administrativo que supone ocuparse de esta función. Lo contempla la nueva instrucción de inicio del curso 2025-2026 por primera vez en Extremadura después de la última sentencia de un juzgado de Mérida, ganada por los servicios jurídicos del sindicato PIDE, que obliga a la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional a reconocer todos los derechos correspondientes a una docente sustituta en un instituto de la región. El fallo recuerda, además, que «no se puede discriminar a los interinos».

No obstante, la nueva instrucción, que pasó por la mesa sectorial el pasado 12 de junio y fue publicada una semana después, señala que la función de suplencia en la jefatura de departamento se deberá otorgar de forma preferente al personal funcionario de carrera sobre el personal funcionario interino. Especifica también que en caso de ser necesaria dicha sustitución «deberá tenerse en cuenta que la ausencia de la persona titular sea de larga duración», ya que no deberán autorizarse para sustituciones de menos de un mes, salvo situaciones excepcionales (realización de pruebas, actas, reclamaciones...) que requieran una designación urgente, recoge el documento.

De esta forma, a partir de ahora los interinos que asuman esta responsabilidad ya no tendrán que acudir a la justicia para poder recibir lo que les corresponde, como venían haciendo de forma particular en determinadas ocasiones. De hecho, PIDE señalaba recientemente que la sentencia del juzgado emeritense deja la puerta abierta para reclamar también a todos aquellos docentes con plaza fija y que no les pagan la jefatura de departamento en los meses de verano porque no tienen destino definitivo en el centro, bien porque se encuentran en comisión de servicio o en cualquier otra situación.

Debe comunicarlo el centro

Para el reconocimiento de este derecho al personal sustituto, la instrucción de Educación explica que la dirección de cada centro educativo deberá enviar a la Delegación Provincial correspondiente un oficio en el que conste que, mientras el jefe o jefa del departamento esté ausente, se le asignan sus funciones. Cuando la persona sustituida se incorpore, el centro deberá enviar otro oficio indicando que el interino ha cumplido con las funciones propias de la jefatura de departamento y la fecha en que ha finalizado la tarea encomendada de forma excepcional para que finalmente tenga sus derechos reconocidos.