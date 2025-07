PP, Vox y Unidas claman desde Extremadura contra la financiación singular "que Sánchez le va a dar el lunes a Cataluña"

El portavoz del Partido Popular de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha denunciado que el próximo lunes se va a producir “la reunión de la vergüenza”, en la que los socios independentistas de Pedro Sánchez, "como cobrador del FRAC", le van a pasar la factura de los siete votos que le mantienen en la Moncloa. “Una factura que vamos a pagar todos los españoles, una factura que vamos a pagar todos los extremeños”. Ese día se celebrará la la Comisión Bilateral Gobierno-Generalitat y la propuesta de financiación singular para Cataluña.

Sánchez Juliá ha preguntado: “¿Qué va a hacer el Partido Socialista de Extremadura?", e insta al líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, a "levantar la voz" y "dejar de ser el vasallo de Pedro Sánchez". Le inquiere si "va a defender en algún momento los intereses de todos los extremeños”.

“Nos van a robar nuestra dependencia, nuestras infraestructuras, nuestra sanidad”, ha apostillado el portavoz del Partido Popular. En ese sentido, ha insistido en que “se está pagando con el dinero público los siete votos que le mantienen en la Moncloa. Y eso también es corrupción política".

Sánchez Juliá ha matizado que “se está rompiendo con la igualdad de todos los españoles. Se está rompiendo con el principio de solidaridad que marca la Constitución”. Acusa a los socialistas de "abandonar a 16 comunidades autónomas por beneficiar única y exclusivamente a una por los siete votos que le mantienen en el Gobierno”.

Vox: "se vende la solidaridad entre regiones"

También el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Óscar Fernández, ha criticado que el PSOE de Extremadura esté "aplaudiendo" el "robo manifiesto" a los ciudadanos de esta comunidad que se va a consumar en la reunión del lunes entre el Gobierno y la Generalitat para abordar una financiación singular para Cataluña.

Un acuerdo que hará a los extremeños, "ciudadanos no de segunda, sino de tercera", ha manifestado Fernández, quien ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esté "dispuesto a todo con tal de seguir un poco más en el sillón de la Moncloa", incluido a "vender la solidaridad entre las regiones de España".

"Está dispuesto incluso a dinamitar lo que queda del Estado de Derecho", ha abundado, al tiempo que ha matizado que Vox se va a oponer de manera "frontal" a este "paso que quiere dar Sánchez que va a hacer que seamos todavía más pobres" y los españoles "más insolidarios entre nosotros".

Y es que el encuentro del lunes está levantando ampollas en distintos ámbitos, por ello, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha salido al paso y se ha comprometido este viernes a no promover "ningún acuerdo ni ninguna política que suponga un agravio territorial con otras partes de nuestro territorio" y "otras comunidades autónomas".

Al respecto, la vicepresidenta ha comenzado diciendo que "mientras que haya un socialista al frente del Gobierno de España, y un socialista, en este caso una mujer, al frente del Ministerio de Hacienda, nunca, jamás, el Gobierno de España va a promover ningún acuerdo ni ninguna política que suponga un agravio territorial con otras partes de nuestro territorio, con otras comunidades autónomas, con otras sensibilidades o con otra forma de entender la autonomía".

Unidas pide "respeto al equilibrio territorial"

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha criticado también la reunión bilateral del Gobierno con la Generalitat de Cataluña para abordar la financiación. "Nos parece mal", ha señalado en respuesta a los medios de comunicación que le han preguntado por la cita del lunes. "Esto no puede ser que se reúnan presidentes autonómicos con el presidente y logren acuerdos que no tengan que ver con un consenso y un respeto al equilibrio territorial", ha apuntado.

La coalición de izquierdas, ha expuesto, el sistema de financiación autonómico "no se puede utilizar para lograr apoyos de ciertas comunidades autónomas o de ciertos partidos para mantener la estabilidad de los gobiernos de turno", ha espetado.

Lo que se necesita, ha dicho, es un sistema de financiación autonómico que avance hacia un "equilibrio y una equidad en la justicia territorial", y para eso "no puede haber acuerdos bilaterales, tiene que ser un acuerdo multilateral".

Asimismo, reitera que el sistema de financiación autonómico está "obsoleto, hay que cambiarlo", pero hay que hacerlo con "unas reglas del juego que sean equitativas y no dependiendo de la fuerza que uno tenga en el territorio, en el Congreso", porque es "injusto" y favorece que el país siga "a dos velocidades".

Montero defiende la "igualdad entre territorios"

"Por tanto, lo que el Gobierno de España está trasladando y está trabajando desde el primer día es en una mayor profundización de las competencias autonómicas", ha añadido la también secretaria general del PSOE andaluz, que en ese punto ha criticado que "hay algunos que no quieren ejercer sus competencias", que "tienen un Estatuto de autonomía por estrenar en su nueva versión porque no han querido nunca profundizar en el autogobierno y dar explicaciones de por qué no cumplen con los propios mandatos que el pueblo andaluz le hizo cuando refrendó ese Estatuto de Autonomía".

Frente a ello, Montero ha agregado que "hay otros territorios que sí quieren profundizar en el autogobierno", y ha defendido que, en este contexto, el Gobierno de España "lo que promueve es una igualdad de oportunidades para todos los territorios", de forma que "aquellos que quieran profundizar en mayores competencias, mayores atribuciones, lo podrán hacer, y aquellos que no quieran seguirán a remolque, criticando todo aquello de otros territorios que quieren ser más competentes, tener más desarrollo de sus propios Estatutos de autonomía".