La campaña de fruta en Extremadura: no hay manos suficientes para recogerla

No hay suficientes manos para recoger la fruta de las poco más de 17.000 hectáreas que se destinan a este cultivo en Extremadura. Es así de sencillo: la falta de mano de obra está alcanzando un punto crítico y desde el sector denuncian que el problema laboral es una amenaza acuciante para un cultivo que ha visto cómo han desaparecido más de 4.500 hectáreas en los últimos años, según datos del sector. Y eso que la campaña de fruta de hueso de 2025 se está desarrollando en Extremadura con buenos precios y ventas ágiles. Se está vendiendo la fruta, a pesar de que algunas explotaciones, en lugares concretos, se han visto afectadas por episodios aislados de pedrisco.

Herminio Íñiguez, productor y presidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Villanueva de la Serena (Agryga), relata que en el caso de la ciruela, cultivo estrella de este sector en la región, el temor a una mala floración por las lluvias ha dado paso a una producción más que aceptable. «Nos ha sorprendido. Hay buena cosecha y los precios son positivos», añade. Sin embargo, este agricultor lanza una advertencia clara: «La muerte de la fruticultura en Extremadura va a ser la mano de obra. Nos cuesta muchísimo reforzar las cuadrillas, y cuando lo necesitamos con urgencia, no encontramos a nadie», apunta.

Colapso

Esta opinión la comparte Francisco Sánchez, productor y presidente de los regantes extremeños en Regantex, la Asociación de Comunidades de Regantes de Extremadura. Sánchez apunta a la misma raíz del problema: «Se están arrancando demasiadas hectáreas. La campaña va bien porque en el mercado falta fruta, pero si un año hay abundancia y seguimos sin manos para recogerla… el colapso será total”, advierte tajante. Además, denuncia que hay productores que incluso están dejando variedades sin terminar de recolectar por falta de personal y se están pasando a los segundos y terceros pases. «Así no se puede seguir», lamenta.

Un ejemplo del factor social de la fruticultura en Extremadura se encuentra en la cooperativa de San Isidro de Villanueva de la Serena. Esta sociedad cooperativa, integrada en Acopaex, apostó de manera decidida por este cultivo hace dos décadas con la puesta en marcha de una central hortofrutícola propia. Hoy en día emplea a unas 70 personas y Villanueva se sitúa como una especie de oasis en el desierto porque la superficie de frutal se mantiene estable, aunque Francisco Plaza, presidente de la cooperativa y vicepresidente de Acopaex, reconoce que «no es lo habitual». «En otras zonas ha bajado hasta un 20% en pocos años. El olivar, el almendro o el pistacho ganan terreno. El frutal es un cultivo social que genera economía, pero si no hay gente pera recogerlo, no tiene futuro», apunta.

De hecho, los productores calculan que hacen falta en la actualidad unos 2.000 trabajadores para recoger toda la fruta que el campo extremeño ofrece, pero ven prácticamente imposible alcanzar tal cifra viendo el panorama actual. «Desde Agryga nos parece bien que las personas decidan si quieren trabajar o no. Nos tendremos que aguantar, pero no estamos de acuerdo en que se nos estropee la fruta en los árboles y encima hay que pagar subvenciones. Estamos radicalmente en contra de eso», relata Íñiguez. Ante esta misma situación, Francisco Sánchez va más allá: «Yo he conocido sembrarse miles de hectáreas de remolacha que se escardaban a mano, o de algodón. Desapareció porque no había mano de obra. La fruta necesita gente para podar (se solventa), el entresaque se solventa, pero la recolección tiene su momento. Entonces tenemos un problema y eso se comenta con la autoridad competente y se ponen de perfil».

Algo corta en kilos

En términos productivos, los productores coinciden en señalar que los precios están acompañando a pesar de que la producción viene algo más corta de lo esperado. El principal motivo se debe a las abundantes lluvias del mes de marzo, que en algunos casos hizo abortar la floración de determinadas variedades. La previsión de Afruex para este 2025 es poder alcanzar las 285.000 toneladas de fruta. Durante la campaña de 2024, la producción regional se situó en 273.000 toneladas, según datos de la asociación de fruticultores extremeños. Mientras tanto, los productores reivindican soluciones urgentes antes de que el abandono del cultivo sea absolutamente irremediable.