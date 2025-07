El yacimiento de Regina sale del limbo en el que se encuentra desde hace medio siglo

Parece que el limbo en el que el yacimiento de Regina Turdulorum lleva levitando durante más de medio siglo empieza a recibir algo de luz. El 80% de las fincas sobre las que se asientan los restos de la ciudad romana ya son de titularidad pública, un paso necesario para garantizar su conservación y potenciación.

Regina Turdulorum

Ubicada en el término municipal de Casas de Reina, en Badajoz, esta antigua urbe perteneció a la provincia de 'Baetica', concretamente, al 'Conventus Cordubensis' (zona administrativa regida por Córdoba), en la comarca que autores latinos identificaron como la 'Baetura Turdulorum'.

No se conocen con exactitud las fechas de su fundación y abandono, pero el asentamiento ya existía en el siglo I, con el estatuto de 'oppidum' (categoría inferior a la de ciudad). En época Flavia, hacia el reinado de Vespasiano (69-96 d.C.), adquirió la categoría de 'municipium' (ciudad). Fue hacia el siglo IV o inicios del siguiente cuando sus habitantes se marcharon.

En cuanto a su diseño, la ciudad estaba dispuesta según un entramado ortogonal de vías pavimentadas con losas de piedra a las que se abrían edificios. Además, bajo las calles se ha encontrado una red de saneamiento bastante bien conservada.

Vista aéra del centro de Regina. / Reginaturdulorum.com

Las excavaciones se realizaron en 1971

Pero lo más relevante que se ha excavado del casco urbano son el teatro y la zona del foro. El primero, con una capacidad para unas ochocientas personas, muestra la típica disposición de los teatros romanos: una 'cavea' (graderío) semicircular, una 'orchestra', y un escenario de decoración arquitectónica. Mientras tanto, la zona del foro se encuentra en proceso de estudio, y en ella sobresalen la aparición de un recinto porticado, los podios de tres templos, y varios edificios en su entorno.

Todos estos hallazgos comenzaron a efectuarse a finales de la dictadura, en 1971, cuando se constató la importancia del yacimiento. De hecho, el 14 de agosto de 1972, el BOE anunció la expropiación de los terrenos sobre los que se asienta Regina, y se declaró el entorno de utilidad pública. El decreto 2171/1972 llevaba la firma de Francisco Franco.

Meses después, la expropiación se hizo realidad y se pagó a los propietarios. Pero, faltó un último paso, aunque no se descubriría el error hasta 2012.

Las fincas expropiadas no se inscribieron a nombre del Estado

Fue entonces, al declarar Regina Turdulorum como Bien de Interés Cultural, cuando se supo que las cinco fincas en las que se asienta el yacimiento no se habían inscrito en el registro a nombre del Estado. Es decir, que, legalmente, seguían siendo de titularidad privada y pertenecían a múltiples herederos. ¿La consecuencia? "No se ha podido optar a ayudas y subvenciones públicas que hubieran sido fundamentales para el desarrollo de un yacimiento que tiene un extraordinario potencial. No había ningún tipo de documentación. Regina no tenía dueño”, asevera el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Casas de Reina, Isidro Díaz.

Para remediarlo, arrancó entonces un complejo proceso judicial, que empezó a dar sus frutos en diciembre de 2021. En ese momento, llegó la sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Badajoz, que acordó la inscripción de la primera finca, la 3.132, a nombre del Estado, en el Registro de la Propiedad de Llerena.

El 80% de las fincas ya son de titularidad pública

En febrero de 2025 se dictó una segunda sentencia, en este caso, del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de la capital pacense, en la que se acordó la inscripción a nombre del Estado como titular registral de las fincas 521, 2.703 y 3.137. A falta de una parcela, el 80% del terreno sobre el que se asienta el yacimiento ya es de titularidad pública.

"Saldar la deuda histórica"

“Esto debe ser un punto de inflexión para Regina. El Ministerio de Cultura, como propietario del terreno, y la Junta de Extremadura, que tiene transferida la gestión del yacimiento, deben saldar la deuda histórica que mantienen con un yacimiento que ha sufrido demasiados episodios lamentables en las últimas décadas. Han sido múltiples los saqueos ante la falta de medidas de seguridad, no existe un plan directo de excavaciones, una carretera atraviesa el yacimiento por la zona central de la ciudad… y así podríamos continuar. Debe haber un antes y un después. La titularidad del suelo ya no puede ser excusa ni el problema. Regina es un auténtico diamante en bruto que debe ser el motor de desarrollo para una zona que se va despoblando poco a poco. Solo se ha excavado un 5% de la ciudad y un estudio reciente ha desvelado que alrededor de Regina hay 130 villas romanas y enclaves rurales de época romana”, comenta Isidro Díaz.

El proceso judicial continúa adelante, ya que queda aún una finca por regularizarse, pero se ha logrado un paso importante. Además, a las parcelas inscritas a nombre del Estado, hay que añadir otras que figuran a nombre del ayuntamiento, que están situadas más allá de la carretera que divide el yacimiento.

En cuanto a los terrenos privados, desde el Consistorio de Casas de Reina ya se ha solicitado a las autoridades la adquisición de otra finca en la que, en 2022, se encontró un edificio que podría tener una extensión de 150 metros del que se recuperaron más de 50 ánforas de salazones.