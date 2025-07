AMUS, 30 años echando a volar

Hace 30 años, la hectárea y media que ocupan las instalaciones de AMUS (Acción por el Mundo Salvaje), un terreno a unos pocos kilómetros de la localidad pacense de Villafranca de los Barros, eran un páramo lleno de ripios y algún electrodoméstico abandonado. No había árbol que diera sombra, ni suministro de luz y agua. Por no tener, no tenía ni un camino de acceso en condiciones. Hasta que esta oenegé no dispuso de su primer todoterreno, hubo que transportar a pie hasta el centro tanto los animales como los piensos necesarios para alimentarlos. «Los primeros años fueron durísimos», rememora Álvaro Guerrero, fundador y director de esta entidad, convertida con el paso del tiempo en un referente internacional en la asistencia médica a la fauna salvaje.

Álvaro Guerrero, con dos crías de avutarda nacidas en el centro de AMUS. / Javier Cintas

Hoy, en esta misma hectárea y media, en lo que era «el epicentro de la nada», hay un hospital para animales silvestres que incluye un quirófano para intervenirlos y una UCI. También un edificio habilitado como zona de cría, una sala de necropsias o infinidad de grandes voladeros construidos. Y abundante vegetación. «La gente se queda solo con lo bonito que es esto, pero aquí dentro hay mucho trabajo», remarca Guerrero. El suyo, el del resto de trabajadores de esta organización conservacionista y el de los centenares de voluntarios que han ido pasando por sus instalaciones a lo largo de todos estos años procedentes de casi cualquier punto de España y de fuera de ella. Una ayuda que «es lo que nos ha permitido poder tirar para adelante. Si no, imposible», afirma.

Un ejemplar de mochuelo en uno de los compartimentos de la UCI. / Javier Cintas

Unos 2.000 animales

En su hospital ingresan cada año unos 2.000 animales. Pertenecen a un centenar de especies, la mayor parte aves. Algo más de la mitad de estos 'pacientes' volverán a la naturaleza tras recuperarse en el centro durante algunas semanas. Nada que ver, contrapone Guerrero, con la situación que existía en sus inicios. Entonces, muchos de estos animales salvajes «se perseguían y se eliminaban, envenenándolos o disparándolos», con casi total impunidad. Y los heridos, ni siquiera se recogían «porque no había sitios especializados, no existían prácticamente los centros de recuperación, ni profesionales que supieran gestionarlos clínicamente». Las normativas europeas, y su trasposición a la legislación nacional fue lo que comenzó a revertir esta situación en la década de los noventa, justo cuando AMUS daba sus primeros pasos.

Un recorrido por las instalaciones de AMUS en Extremadura: 30 años echando a volar / Javier Cintas

La casuística

Las causas de las lesiones que presentan estos ejemplares al llegar son muy diferentes, pero con un elemento común: que «la mano del hombre» está detrás de ellas «de forma directa o indirecta». Unas veces son disparos –algo que es «insólito» que continúe sucediendo «a estas alturas de la película», lamenta Guerrero-; otras colisiones con coches, infraestructuras o vallados cinegéticos. Y, sobre todo, mucho accidente vinculado a líneas eléctricas, ya sea por impacto o por electrocución. El responsable de esta oenegé hace hincapié en el daño que estos tendidos causan en la avifauna. Son, aduce, uno de los principales motivos de muerte no natural en especies que están «superamenazadas», como el águila perdicera, la imperial, el milano real o los alimoches. Las autopsias que realizan sus veterinarias a estos ejemplares son vitales para que la Administración pueda luego exigir responsabilidades a las compañías y, lo más importante, para obligarlas a que corrijan los problemas.

Dando de comer un tenebrio (gusano de la harina) a una cría. / Javier Cintas

El periodo de mayor actividad en las instalaciones de AMUS empieza a finales de mayo y termina cuando lo hace agosto. El día anterior a atender en sus instalaciones a este diario, a inicios de julio, el propio Guerrero y uno de los trabajadores de esta organización, Rodrigo Trinidad, recogieron 62 animales en una jornada en la que se recorrieron alrededor de mil kilómetros por toda la geografía de la provincia de Badajoz, que es el ámbito de actuación de esta entidad sin ánimo de lucro.

Ejemplar de vencejo, una de las especies más afectadas estos días por las altas temperaturas. / Javier Cintas

A diario, reciben «120 o 130» llamadas de particulares, policía, ayuntamientos, 112… «Y si te sale uno en Herrera del Duque, otro en Oliva de la Frontera y otro en San Vicente de Alcántara, que es lo que suele pasar, pues es una locura». Solo se evitan las especies que no están catalogadas (perdices, palomas, tórtolas...), pero todo lo demás se lleva al hospital. Lo habitual es que se trate de aves, y dentro de estas, hay «muchísimas rapaces», especies paradigmáticas en la actividad de este centro, como águilas, buitres, cernícalos, halcones, o aguiluchos.

Altas temperaturas

El detonante que está detrás del incremento estival de los ingresos no es otro que el calor, que causa estragos en los pájaros, especialmente en las crías, que suponen siete de cada diez entradas. Pollos de muchas especies, como cigüeñas, que en ocasiones están en nidos expuestos al sol desde primera hora del día hasta la última y que, llegado un punto, sufren estrés térmico y acaban por saltar de ellos y lanzarse al suelo.

La veterinaria Clara Hornero cura a una cigüeña que llegó con la pata amputada. / Javier Cintas

Una vez en el hospital, a todos se le hacen una serie de pruebas y se decide a qué departamento se deriva el 'paciente'. Estas semanas, en el de cría «empezamos a las nueve de la mañana y terminamos a las nueve de la noche», detalla su coordinadora, Lola Guerrero. En este edificio acaba el volumen más elevado de los nuevos ingresos, crías sin lesiones graves, que lo que necesitan es ser cebadas y continuar su crecimiento antes de retornar al medio natural.

Lola Guerrero, coordinadora del departamento de cría. / Javier Cintas

Allí se clasifican por especie y grado de desarrollo. «Vamos liberando cada cierto tiempo los que ya están grandes», pero con el ritmo de estos días y las temperaturas disparadas, «a veces entran muchos más de los que liberamos», aclara. Se les alimenta «cuatro veces al día a los que están bien». Seis a los «que están un poco más flojitos, enfermos, o son muy pequeños. Es terminar con una ronda, empezamos con otra», cuenta Lola Guerrero. La dieta puede consistir en grillos y tenebrios para ejemplares insectívoros como los vencejos; o en papilla, que se les embucha con una sonda, para las crías de granívoros (gorriones, jilgueros o verderones).

A quirófano

Los animales en peor estado y que tienen que ser intervenidos pasan al quirófano (después, si hace falta, permanecerán un tiempo en alguno de los compartimentos de su UCI), antesala de los trabajos de musculación y de rehabilitación que posibilitarán su vuelta a la libertad. La mecánica funciona como la de «un hospital de humanos», pero en lugar de por plantas, los animales van pasando «por los diferentes departamentos», esgrime Álvaro Guerrero.

Hemos sido «un centro de recuperación muy poco al uso», «muy poco conformistas» y «muy autocríticos», lo que les ha permitido «revolucionar los conceptos de cómo se hacían las cosas» en este terreno, sostiene. Y si hay un ámbito concreto en el que lo han hecho es en el de la traumatología aviar, en la que comenzaron a profundizar por la «frustración» que les producía la falta de tratamientos para unos animales que llegaban en un estado crítico, con patas y alas rotas, «llenas de gusanos, con miasis y con infecciones». En plena naturaleza, hasta que es encontrado uno de estos ejemplares, «mínimo pasan 48 horas». Las alas tienen muy pocos músculos, y enseguida se expone el hueso al sol o al viento. «En horas», este órgano «se muere, es inservible» y el animal «no volverá nunca a volar». En el peor de los escenarios, tendrá que ser eutanasiado.

Rodrigo Trinidad, encargado de la recogida de los animales. / El Periódico

Así que empezaron «a hablar con los hospitales y a ver qué se hacía con las personas cuando sufrían un accidente y tenían un traumatismo en una pierna o en un brazo». Fue así como acabaron aplicando injertos óseos (de otras aves fallecidas) a la resolución de fracturas, dándole de esta forma una segunda oportunidad a estos animales.

Los profesionales de AMUS realizan la intervención quirúrgica de un ave rapaz. / El Periódico

Fueron pioneros en unas técnicas para las que llevó «años y años» definir los procedimientos y protocolos, pero que «hoy en día» están «consolidados, asumidos y arropados por la comunidad científica». Ahora, el objetivo es ir un paso más allá y emplear prótesis, usando, incluso, la impresión en 3D.

Seguimiento por GPS

Una vez repuestos, algunos de estos animales acabarán equipados con emisores GPS, lo que a los miembros de AMUS les proporciona otra satisfacción más allá de la de haberlos curado: la de saber que meses después de soltarlos siguen volando y realizando migraciones con normalidad. Ya no tienen que «cruzar los dedos», como hacían antes, para que todo vaya bien cuando los liberan. «No pensábamos ni en sueños que podríamos poner dispositivos o emisores que nos dijeran en cada momento en qué lugar están nuestras aves». Un seguimiento que les hace ser «espectadores de verdaderas películas», protagonizadas por «animales que hacen miles de kilómetros por varios continentes».

Sonia González Aguilar, responsable de administración de AMUS. / Javier Cintas

El hospital veterinario es la faceta más conocida de la labor de AMUS, pero son muchos los proyectos en los que esta organización toma parte en unión con entidades públicas y privadas de dentro y fuera de España, lo que ha ido elevando también el nivel de exigencia desde el punto de vista de la gestión. Desde hace más de 12 años, en colaboración con la Junta de Extremadura, ha enviado más de 600 ejemplares entre buitres negros y leonados a diferentes regiones europeas, por ejemplo, o contribuye a la recuperación del milano real con pollos que llegan de Reino Unido y acaban siendo liberados al suroeste de la región. Sonia González Aguilar es la responsable de administración de AMUS. Llegó también en el primer tramo de la vida de esta oenegé, hace 25 años. Entonces era una entidad «pequeñita, con muy poca gente y con pocos proyectos e ingresos», recuerda. Actualmente, da trabajo a más de veinte personas, gestiona la llegada de decenas de voluntarios cada año y desarrolla iniciativas con los cuatro niveles administrativos (local, autonómico, nacional y europeo). Todo ello conlleva, recalca, mucha «burocracia y mucha implicación personal de todos los que estamos aquí».

En su mejor momento

Esta organización conservacionista alcanza la treintena en su «cénit», en «el momento más óptimo y mejor de toda nuestra trayectoria, pero nos ha costado la friolera de tres décadas conseguirlo, siempre teniendo que demostrar y demostrar las cosas», remacha Álvaro Guerrero.

Víctor Romero, veterinario y voluntario en AMUS. / Javier Cintas

Uno de los soportes fundamentales que han posibilitado recorrer este camino han sido sus voluntarios. «Todo lo que aprendí en AMUS lo he aplicado luego en varios centros de recuperación de especies de Irlanda y Holanda. Mi primer voluntariado fue aquí y es donde más he aprendido», cuenta el veterinario Víctor Romero, de Algeciras. Hace nueve años hizo su primer voluntariado en la oenegé y este verano repite. «Es un referente internacional», subraya. También Laura Sancho, de Barcelona, trabaja estos días como voluntaria en la entidad, a la que conoció «por redes» y en la que «desde el primer día» se encarga de alimentar y limpiar a los animales. «Esto merece la pena, no verás a nadie que pase por aquí y te diga lo contrario», sentencia.