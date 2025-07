El chiringuito playero que más extremeños congrega en Huelva.

Sus montaditos son míticos, de gambas al ajillo con alioli, de anchoas con queso... un delicioso bocado de placer frente al mar tras un paseo por el extenso arenal de Isla Cristina. Increíble, sí.

Este chiringuito de playa no es en realidad un chiringuito de playa, es un señor restaurante, un auténtico templo gastronómico donde deleitarse con los mejores productos de Huelva.

Su cocina tradicional, con años de trabajo, experiencia y mimo, es un reclamo para los veraneantes asiduos a las playas ovetenses.

Montadito de Casa Pepín / Tripadvisor

Con una agradable terraza en el paseo de la playa Central, congrega cada temporada a cientos de extremeños que pasan sus vacaciones en Huelva, con o sin apartamento en la playa. Disfrutar de unos días aquí es un lujo en el que no puede faltar la comida de la familia Santos Pereira.

Al frente del negocio Diego Santos Pereira, que se ha curtido en el oficio con sus padres. Calidad y buen servicio son la base de este restaurante donde tomarte unas alegres cañas o comer como un rey. Tú eliges.

Delicioso arroz negro con alioli / Tripadvisor

El pescado fresco del propio puerto de Isla Cristina no falta en Casa Pepín, fundado en 1950. Salmonetes, boquerones, calamares... 'pescaíto frito' del bueno, del que no se come todos los días.

El atún al ajillo es otra de sus especialidades, como lo son también las 'papas aliñás' o su bien servido arroz negro dominguero.

Casa Pepín en Isla Cristina / Tripadvisor

Las playas de Isla Cristina

Las playas de Isla Cristina son conocidas por su belleza natural y su ambiente familiar. Estas playas ofrecen arenas doradas y aguas generalmente calmadas, ideales para relajarse, tomar el sol y disfrutar del mar.

Además, la zona cuenta con un entorno natural protegido, lo que las hace perfectas para quienes buscan un lugar tranquilo y con un paisaje hermoso. También es un destino popular para actividades como el surf, el paseo y la observación de aves, gracias a su entorno natural y su biodiversidad.

Noticias relacionadas Extremadura: estas son las 44 zonas de baño naturales avaladas por Sanidad en 2025

La playa Central se vio afectada esta pasada primavera por un temporal que causó algunos desperfectos y que ya se han arreglado. Un impresionante socavón de varios metros apareció en uno de los laterales del paseo, justo frente a Casa Pepín.