Extremadura promueve 40 proyectos de inversión extranjera en sectores estratégicos

La Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital gestiona actualmente una cartera con más de 40 proyectos "vivos" de inversión extranjera en sectores estratégicos para Extremadura como la cadena de valor del vehículo eléctrico, los gases industriales, la biomasa, el hidrógeno verde, la agricultura ecológica, el turismo, los centros de procesos de datos o los semiconductores. "Jamás hemos conocido una situación parecida, y no es fruto del azar", afirma el secretario general de Economía, Empresa y Comercio, Víctor Píriz Maya.

Algunas de estas iniciativas están ya "en fase avanzada de decisión" con propuestas concretas, visitas a localizaciones, reservas de suelo o acuerdos institucionales firmados gracias a la "vigilancia económica e inteligencia comercial" del Ejecutivo autonómico. Sin embargo, el secretario recuerda que en política de atracción de inversiones "los procesos son duros y largos y las decisiones empresariales no son inmediatas", por lo que aboga por una visión a largo plazo.

Víctor Píriz Maya, durante su intervención en la Comisión de Economía de la Asamblea de Extremadura. / Asamblea de Extremadura

Proyectos heredados

Píriz Maya ha comparecido en la Comisión de Economía de la Asamblea a instancias del diputado del PSOE José Luis Tirado Vasco, que en el ecuador de la legislatura ha querido hacer balance de la política de atracción de inversiones de la Junta de Extremadura. A su juicio, el plan estratégico de acción 2024-2027 es un documento "ambicioso en el papel pero vacío en concreción, porque la realidad hoy es que Extremadura pierde empresa".

"Otras comunidades autónomas se están posicionando en el mapa a nivel de innovación, consolidan sus sistemas industriales, logísticos y tecnológicos, pero parece que Extremadura está quedando fuera de ese radar. No aterriza ningún proyecto que no haya sido atraído por la senda anterior", afirma el socialista. Según Tirado Vasco, el PP está "viviendo de las rentas": las gestiones heredadas del anterior Ejecutivo socialista y la inercia de los datos a nivel nacional.

Pérdida de empresas

Así, defiende que mientras que en España se crean 100.000 empresas, en Extremadura se han perdido 4.000 en los últimos dos o tres años, sin que todavía se haya recuperado el nivel previo a la pandemia a pesar de que en 2024 la cifra aumentó en 400. Lo más preocupante, a su juicio, son los datos recientes, "que confirman con claridad esta tendencia descendente con el peor ajuste interanual (-10,7%) registrado en el mes de abril".

"El tejido productivo extremeño no muestra síntomas de recuperación real y los datos reflejan un entorno de menor dinamismo económico, una pérdida de confianza e incertidumbre para los emprendedores y para los potenciales inversores. Y por mucho que ustedes intenten vender otra cosa, los números ahí están. Estamos ante un contexto donde la iniciativa empresarial se debilita y donde lejos de avanzar hacia convergencia económica, Extremadura vuelve a marcar distancia a nivel nacional", ha lamentado.

Diputados socialistas en la Comisión de Economía. A la izquierda, José Luis Tirado Vasco. / Asamblea de Extremadura

40 proyectos vivos

En respuesta, el secretario general ha cifrado en 110 millones de euros la inversión extranjera captada por Extremadura entre los años 2023 y 2024, frente a los 47 millones que según datos del propio Gobierno central a través de DataInvex, llegaron entre 2019 y 2022. En lo que va de 2025 hay 11 proyectos en competencia con otras regiones, 15 en cartera propia y siete "en aceleración", que sumados a los que están abiertos desde 2024, "nos llevan a un portfolio de más de 40 proyectos vivos".

Y no se trata de proyectos sobre el papel, "no estamos hablando de azucareras", afirma Píriz. "Algunos son conocidos, otros no porque nos debemos a acuerdos de confidencialidad", asegura. Entre esos "proyectos reales", ha citado el de la empresa china Hunan Yuneng en Mérida, "que no viene de ninguna gestión anterior" y contempla una inversión prevista de 800 millones de euros y 500 empleos. O "el más pequeño en escala pero de elevada innovación": el de la empresa Turn2x de generación de gas verde en Miajadas.

Reuniones semanales

Las bicicletas eléctricas de LUM Brand Management, el complejo turístico de superlujo Dehesa Espadañal o los centros de datos de Merlin Properties son otros ejemplos. Según Píriz, Extremadura recibe casi semanalmente visitas de delegaciones empresariales interesadas en invertir en la región y cada mes se mantienen unas 20 reuniones presenciales o virtuales con posibles inversores. "Créame, no es azar, no lo es", asegura.

A juicio del responsable autonómico, estos resultados son fruto de una planificación y metodología, de una forma de trabajar donde "la vigilancia económica y la inteligencia comercial juegan un papel estelar": crear mensajes positivos sobre Extremadura como destino de inversión estratégica, recorrer miles de kilómetros en China para conocer empresas, presentar a la región en Japón y próximamente en otras regiones del mundo y organizar "eventos exitosos" como el II Foro de Movilidad Eléctrica.

Así, frente a las críticas del PSOE, Píriz ha defendido que los balances de atracción de inversiones hay que verlos "a largo plazo". Según ha defendido, en Extremadura se ha conseguido crear un ambiente propicio para los inversores no solo por sus características (sol, agua, energía o disponibilidad de suelo) y las ayudas públicas que puedan recibir, sino por el clima de negocios, el calor institucional, la facilidad administrativa o el acompañamiento personalizado que llevan a un "aterrizaje suave" que les hace sentirse confortables y arropados cuando se inicia una andadura en un país extranjero.

