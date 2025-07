Gallardo planta cara a Sánchez: "El acuerdo con Cataluña es contrario a la igualdad y cohesión territorial"

"La igualdad entre los españoles no es negociable, no hay ciudadanos de primera ni de segunda". Así se ha expresado este lunes el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, con motivo de la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Salvador Illa, para acordar una financiación singular para Cataluña. A su juicio, este acuerdo "va en dirección contraria a los principios de igualdad, equidad y cohesión territorial, que son lo que deben unir la reforma del modelo".

Según el líder de los socialistas extremeños, la reforma del sistema "no puede estar al dictado de acuerdos políticos particulares". "No se puede hacer de forma bilateral, sino en un marco multilateral y dentro del seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es el instrumento fundamental para llevar a cabo un sistema de financiación renovado, que acoja las singularidades de cada territorio, sin que se tenga que quedar ninguno atrás", ha manifestado.

Consejo federal

"Estamos radicalmente en contra de un acuerdo que viene a trasladar privilegios frente a otras comunidades", ha señalado Gallardo. Por este motivo, ha anunciando que va a solicitar la convocatoria urgente del Consejo de Política Federal del PSOE: "Creo que debemos dialogar con honestidad y lealtad la posición común del partido ante un asunto de tanta trascendencia como esta". "Tengo muy claro que por encima de los intereses de mi partido están los de Extremadura", ha enfatizado.

En su intervención, en la que ha mostrado claramente su descontento, ha trasladado que “no se puede legislar a base de perjudicar a otras autonomías”. “Este Gobierno no puede quedar como el que rompió la igualdad de los españoles con el sistema de financiación”, ha indicado. “Sabemos que el PSOE gobierna España y por eso pedimos coherencia, ser socialista es defender la igualdad y la cohesión territorial”, ha resaltado.

Asimismo, ha dicho que no cuestiona que Cataluña aspire a una "financiación mejor" o que quiera que se reflejen en el sistema de financiación sus singularidades, ya que todos los territorios quieren que estas queden reflejadas. "Lo que no se puede aceptar bajo ningún concepto es que esas diferencias justifiquen un trato fiscal preferente", ha criticado. "Los impuestos los pagan los ciudadanos y no los territorios", ha subrayado.

"Quiero afirmar y reafirmar y dejar claro que Extremadura no es una comunidad pobre. Es una tierra solidaria, pero la solidaridad no puede convertirse en resignación. Nosotros no nos vamos a resignar", ha aseverado, además de reconocer que, aunque se necesita llegar a acuerdos con los socios parlamentarios del Congreso de los Diputados, estos "no pueden quebrar el principio de igualdad o intentar que el Partido Socialista lo quiebre".

Sin postura común

En esta línea, Gallardo también se ha referido al hecho de que la comisión impulsada por el PSOE para abordar este asunto en la Asamblea regional haya finalizado sin lograr una postura común que elevar a Madrid por parte de los partidos, tras 10 meses de reuniones. "Extremadura afronta este momento crucial sin una posición común, sin una voz firme, y lo peor, sin un liderazgo institucional clave", ha señalado en alusión a la presidenta de la Junta, María Guardiola.

El dirigente socialista ha comparado el acuerdo con Cataluña con la acción política que desarrolla la jefa del Ejecutivo autonómico en la región, que a su juicio no es otra que "premiar a quienes más tienen para castigar a quienes más necesitan". A pesar de ello, le ha tendido su mano para tratar de consensuar una postura que permita a Extremadura defender con más fuerza sus intereses en el Consejo de Política Fiscal.