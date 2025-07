Unidas por Extremadura rechaza la negociación bilateral y pide atender a todas las comunidades

Unidas por Extremadura ha rechazado esta mañana las negociaciones bilaterales entre el Gobierno y Cataluña sobre financiación autonómica y pidió al Ejecutivo central que escuche y atienda las demandas de todas las comunidades autónomas. De este modo se ha pronunciado su diputado Joaquín Macías con motivo de la reunión mantenida este lunes entre el Ejecutivo central y el Gobierno catalán para abordar la financiación singular de Cataluña. «Esperamos que el acuerdo al que se llegue no excluya al resto de necesidades de las comunidades», ha aseverado Macías.

A su juicio, las cuestiones que afectan a todas las regiones, como es el caso de la financiación de servicios públicos como la sanidad y la educación, deben abordarse en el seno de la Conferencia de Presidentes y del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde a su juicio deben marcarse los «grandes ejes».

No obstante, ha reconocido que el sistema de financiación autonómica debe revisarse porque está «desfasado», pero ha apostado también por estudiar, en primer lugar, las necesidades de cada comunidad autónoma. «Tenemos una población muy envejecida, dispersa, en un territorio enorme y por lo tanto, mantener la sanidad, la educación y los servicios públicos es más caro que en otras comunidades», ha señalado respecto al caso de Extremadura. «Eso es una realidad y eso tiene que ser un cálculo previo a saber», ha indicado el parlamentario para quien, a posteriori, habría que buscar la financiación adecuada para cubrir las necesidades que presenten las diferentes regiones.

Macías ha lamentado, además, que la Comisión no Permanente de Estudio sobre Financiación Autonómica creada en la Asamblea de Extremadura haya finalizado sus trabajos sin un acuerdo «porque el PP no quiere hacer ninguna referencia a la corresponsabilidad fiscal». El diputado ha defendido que si no se establecen unos mínimos, será imposible fijar una fiscalidad solidaria entre comunidades, lo que llevará a entrar en una competición en rebajas impositivas en la que «Extremadura siempre saldrá perjudicada».