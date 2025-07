De Atrio a trabajar en Riolobos: el futuro laboral también está en los pueblos

Álvaro Cid es uno de esos jóvenes extremeños que apuestan por formarse y trabajar en su tierra. Tras unos meses en el prestigioso hotel Atrio, decidió inscribirse en el programa Campus Rural de la Universidad de Extremadura (UEx), una iniciativa que busca frenar el éxodo rural y apoyar a empresas situadas en municipios con reto demográfico. Este estudiante ha elegido realizar sus prácticas en Riolobos (Cáceres) porque, para él, el futuro laboral también está en los pueblos.

Álvaro Cid, estudiante de PCEO, realiza el programa Campus Rural. / CARLOS GIL

Pregunta: ¿Cómo valora la experiencia en el programa Campus Rural?

Respuesta: De momento me está gustando. Me llegó la información a través de un correo de la universidad y me pareció una oportunidad interesante. Entre las empresas que ofertaban prácticas, me interesó Phygital Dest, en Riolobos (Cáceres).

P: ¿Qué tenía este negocio que le llamara la atención?

R: Quería conocer cómo funciona una consultora turística, porque durante el curso estuve seis meses de prácticas en la recepción del hotel Atrio en Cáceres, haciendo un máster que ofrece con la Junta de Extremadura. Ahora estoy conociendo otra vertiente del sector, lo cual me da una visión más global.

P: ¿Qué se hace en la consultora?

R: Ahora estamos trabajando en un proyecto de señalización turística inteligente para Sant Llorenç, un pueblo de Mallorca que está en la costa este de la isla, cerca de Manacor y Andratx. Introducimos todo tipo de referencias turísticas en bases de datos para que sean visibles en lugares físicos a través de códigos QR y otras herramientas que ofrecen información sobre lugares históricos, eventos...

P: ¿Qué oportunidades ofrecen estas prácticas a los estudiantes?

R: Me parece positivo trabajar en municipios pequeños porque contribuyes a su dinamización. Además, muchas veces este tipo de empresas tienen más dificultades para encontrar gente de prácticas y este programa brinda una buena oportunidad porque actúa como intermediario entre quienes estamos terminando la carrera y quienes buscan incorporar gente joven. Por otro lado, a mí me interesaron porque quería seguir formándome en Extremadura. Aunque mucha gente se va fuera, yo prefiero quedarme en la región, seguir formándome y, si es posible, trabajar en ella en el futuro.

P: ¿Cree que estas empresas brindan más posibilidades de que los jóvenes se queden?

R: Probablemente sí. Trabajan directamente con la universidad, lo que ayuda a retener el talento. Ofrecen buenas condiciones y fomentan que la gente se quede, lo cual es importante. La verdad es que es triste que tanta gente se vaya, aunque muchas veces no sea por gusto. Es cierto que en Extremadura hay pocas oportunidades, pero el turismo está despegando: se están abriendo muchos establecimientos. Si estudias, haces prácticas y te formas aquí, es más probable que en el futuro sigas en Extremadura.

