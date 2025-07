La Junta aprueba una declaración institucional contra el "pacto de la vergüenza" de Sánchez

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado este martes una declaración institucional contra el acuerdo alcanzado ayer entre el Gobierno de España y la Generalitat que recoge las bases de la futura financiación singular de Cataluña. Para la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, el que ha calificado como "pacto de la vergüenza" atenta contra los principios de "igualdad y justicia" recogidos en la Constitución, al tiempo que "anula la autonomía financiera" del Estado.

"Con este modelo, lo que hace el Estado es renunciar a esos ingresos propios de la Hacienda Estatal, a esos ingresos que son de todos los españoles, para privilegiar a un territorio en concreto con la única intención de mantenerse en el poder", ha denunciado. Según lo recogido en el documento consensuado por el Ejecutivo extremeño, el sistema de financiación autonómica debe acordarse "en el seno de un órgano multilateral", además, el modelo debe "garantizar la suficiencia financiera para que se respete la autonomía regional, la igualdad de todos los españoles y que se realice el principio de justicia".

En esta línea, la declaración institucional del Gobierno regional añade que en el acuerdo "se alude a las necesidades de Catalunya y su singularidad, confiriéndole un tratamiento privilegiado, diferenciado e injusto que rompe con la generalidad del régimen común y la necesaria garantía de asegurar la prestación de servicios públicos en condiciones de igualdad en todas y cada una de las regiones de nuestro país". "Con este Acuerdo, el Gobierno central sacrifica la igualdad entre españoles por su supervivencia política", sostiene.

En materia de gestión tributaria, la Junta sostiene que el acuerdo "desconfigura la Agencia Estatal de Administración Tributaria para que la Agencia Tributaria de Cataluña asuma competencias en la principal figura de nuestro sistema tributario, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas". Asimismo, advierte que este podría implicar un trasvase de la Hacienda Estatal a Cataluña de entre 13.200 millones y 22.000 millones dependiendo de la reducción de la aportación de este territorio. "Nuestra Comunidad Autónoma perdería hasta 200 millones de euros al año", apunta.

Valoración sobre la postura de Gallardo

La portavoz de la Junta, Victoria Bazaga, se ha pronunciado sobre las declaraciones que realizó ayer el secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, mostrándose en contra de lo convenido por el presidente Pedro Sánchez: "No puede estar en misa y repicando". "No defiende a Extremadura, defiende a un Gobierno que rompe la igualdad entre los españoles", ha expresado Bazaga. A su juicio, el dirigente socialista "no se rebela contra Sánchez, pero sí contra una presidenta (María Guardiola) que lucha por intentarlo".

En este sentido, Bazaga ha manifestado que el PSOE se negó a pactar un "posición conjunta" en Extremadura en materia de financiación autonómica. "No nos apoyó, boicoteó la comisión parlamentaria y ahora viene a dar lecciones de consenso", en alusión a las palabras de Gallardo que reclamaban un posicionamiento común de la región. Según la portavoz, el Ejecutivo extremeño quería unidad y se encontró en el PSOE "bloqueo y cálculo político".