Hervás: un refugio de verano entre montañas, historia y alma extremeña

Con el calor apretando en cada rincón de la península, hay lugares que no solo ofrecen descanso, sino también una experiencia auténtica y profundamente arraigada a la tierra. Esta vez, mi brújula veraniega apuntó hacia el norte de Extremadura, donde descubrí –o más bien redescubrí– un rincón que merece ser contado: Hervás.

Desde el primer día, el viaje prometía algo más que turismo. En esta villa cacereña, rodeada de montañas verdes, arropada por el Valle del Ambroz, el tiempo parece detenerse. La imagen que acompaña estas líneas –tomada una mañana clara desde una terraza con vistas al pueblo y al azul hipnótico del cielo– resume lo esencial: paz, belleza y raíces.

Naturaleza en estado puro. / R. P.

Hervás no se presenta con artificios. Te recibe con su barrio judío, un conjunto de callejuelas estrechas, de casas con entramado de madera que cuentan historias al pasar. Allí, cada piedra parece haber sido colocada con propósito. Y es que este pueblo, declarado Conjunto Histórico-Artístico, no necesita grandes monumentos para enamorar: su encanto reside en su esencia viva, en sus balcones floridos, en la conversación amable de su gente.

Privilegiadas vistas a Hervás. / R. P.

Castaños, gargantas y senderos

Más allá de sus calles, los alrededores invitan a perderse entre castaños, gargantas y senderos. Y si hay algo que no se olvida es el olor a campo tras el amanecer, el aire limpio, el canto de los pájaros mezclado con las campanas de la iglesia… Vacaciones así no se planifican, se sienten.

La nueva sección del Periódico Extremadura, dedicada a compartir vivencias estivales, me da la excusa perfecta para decirlo con todas las letras: Hervás no es solo un destino, es un estado del alma. Y Extremadura, una vez más, demuestra que no necesita mar para ofrecer horizontes infinitos.