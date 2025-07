Luz verde al nuevo plan rector de Monfragüe, que permitirá las batidas con perros

El Consejo de Gobierno extremeño dio luz verde este martes al decreto del nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional de Monfragüe. Un documento destinado a «regular sus actividades, adaptarlas a la realidad actual y recuperar sus usos tradicionales», aseveró la portavoz del Ejecutivo extremeño, Victoria Bazaga, en la comparecencia posterior a la reunión del Ejecutivo autonómico. Este plan «prevé controlar la población de ungulados y trabajar en la erradicación de especies exóticas», destacó Bazaga, quien incidió en que «el objetivo principal» de esta normativa «es mantener el equilibrio entre la conservación del parque y el desarrollo social y económico de su zona de influencia».

Normas y criterios

Según precisó la Junta en la reseña de los acuerdos del Consejo de Gobierno, en este plan se establecen «las normas y criterios» para la «gestión y la zonificación precisa para la consecución de los objetivos del parque en materias como conservación, uso público y social, sensibilización y educación ambiental, investigación, seguimiento, aprovechamientos y desarrollo socioeconómico». Entre las novedades que comprende, mencionó la redacción de un Plan de Autoprotección del Parque, un plan integral para la gestión sostenible o aspectos relacionados con la prevención de incendios en este paraje.

Este PRUG, que sustituye al anterior, ya vencido, tendrá una vigencia de diez años y para su «elaboración se ha contado con otras administraciones públicas, entidades relacionadas con el parque y personas interesadas», se remarcó desde la Junta.

Colectivos ecologistas

A juicio de Marcelino Cardalliaguet, delegado de SEO/BirdLife en Extremadura, el nuevo plan rector de Monfragüe obedece a «una forma de gestionar los parques nacionales que no compartimos, que no emplea los métodos que tienen un menor impacto en los procesos naturales». «A la actual administración del parque parece que lo que menos le preocupa es proteger sus valores naturales», lamentó Cardalliaguet, quien se mostró especialmente crítico con la incorporación como alternativa para el control de las poblaciones de ungulados silvestres de las rehalas de perros de caza sueltos en batidas, en lugar de recurrir a procedimientos selectivos de captura. Una práctica que consideró incompatible con una buena gestión de un parque nacional y que pone en riesgo «la biodiversidad» de este espacio. «El efecto de una rehala es empujar a los animales a la zona en la que están los cazadores, sin distinguir entre especies catalogadas o no, da igual si son jabalíes o ciervos, todos los animales salen despavoridos», argumentó.

Contradicción

Asimismo, señaló la contradicción que supone que se intente controlar con estos sistemas a los ungulados, cuando «justo fuera del parque, pero en las mismas fincas, se les está dando de comer para que haya buenas poblaciones y buenos trofeos. Es un absurdo completo. Se crían fuera y acuden al parque para refugiarse».

«Es una cosa totalmente disparatada. No es de recibo que en un parque nacional se pueda entrar pegando tiros cuando la ley expresamente lo prohíbe», apuntó por su parte Pablo Ramos, coordinador de Ecologistas Extremadura. En su opinión, «parece que lo que se está persiguiendo claramente es la reintroducción» de la caza comercial en este espacio.

Cigüeña negra

Por otro lado, Marcelino Cardalliaguet también se mostró contrario a un cambio en la zonificación incluido en el plan y que reduce la categoría de protección de una zona con territorios de nidificación de cigüeña negra. En este lugar, aclaró, se han «detectado dos parejas» de esta especie en peligro de extinción.