La fractura en la Asamblea de Extremadura impide un frente común contra el cupo catalán

Primero fue la financiación autonómica y ahora, el cupo catalán. La gran división que existe esta legislatura en la Asamblea ha impedido que los cuatro grupos parlamentarios, pese a mostrarse radicalmente en contra de la financiación singular para Cataluña, constituyan este jueves un frente común en defensa de los intereses de Extremadura. El PSOE y Unidas acusan al PP de querer usarles como «palmeros» para desgastar al Gobierno de Pedro Sánchez, mientras que los populares vaticinan «una nueva traición a Extremadura» en el Congreso de los Diputados.

«La oposición ha demostrado que no está a la altura de Extremadura», ha asegurado el portavoz del PP, José Ángel Sánchez Juliá, en los pasillos de la Cámara autonómica durante la celebración del último pleno del curso político. «Una vez más, a Miguel Ángel Gallardo se le ha caído la careta. Pedía unidad y consenso y a la primera de cambio ha dicho que no firma un documento en contra del ‘cuponazo’ separatista. Ahora ya sabemos por qué nunca contestó qué iban a hacer los diputados socialistas extremeños en el Congreso de los Diputados cuando este asunto llegase. Van a volver a traicionar a Extremadura, porque Miguel Ángel Gallardo cuando tiene que elegir entre Extremadura y Pedro Sánchez siempre elige primero a Pedro Sánchez», ha afirmado.

Postura común

El PP, como grupo que sustenta al Gobierno, envió el pasado martes al resto de grupos parlamentarios un texto con el objetivo de aprobar en el pleno de ayer una declaración institucional contra el cupo catalán que recogiera una postura común de Extremadura. Sin embargo, según ha lamentado, la respuesta de la oposición ha sido el rechazo, por lo que la declaración institucional no ha podido ni leerse ni aprobarse en el hemiciclo.

«Es importante que este ‘cuponazo’ no salga adelante porque estamos hablando de poner en riesgo la financiación de nuestra Sanidad, de la Dependencia, la Educación, nuestras infraestructuras. Y Miguel Ángel Gallardo tiene en su mano poder pararlo porque si los cuatro diputados socialistas en el Congreso votan que no, no saldría adelante», ha insistido Juliá.

Archivo - El portavoz del Partido Popular de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, en una imagen de archivo. / PP - Archivo

«Oposición a Pedro Sánchez»

La portavoz del PSOE en la Asamblea, Piedad Álvarez, ha justificado la negativa de su grupo en que el documento presentado por el PP «no era más que politiqueo» y una nueva maniobra para generar ruido y hacer oposición al Gobierno de Pedro Sánchez, informa Efe. «La postura del PSOE es clara y fue defendida el lunes por la tarde por el señor Gallardo: acuerdos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera desde la multilateralidad y siempre defendiendo los intereses de Extremadura», reiteró.

En términos similares, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha acusado al PP de haber roto los consensos en financiación autonómica por negarse a firmar «con excusas peregrinas» en la fallida comisión de estudio un documento de conclusiones donde se condenaban los acuerdos bilaterales como el que ha tenido lugar esta semana con Cataluña. «No nos pueden pedir que seamos palmeros del argumentario del PP, que utiliza el sistema de financiación con la única motivación de golpear al Gobierno estatal», dijo.

Desde Vox, su portavoz parlamentario, Óscar Fernández, ha criticado el «vil acuerdo» de Sánchez con Cataluña, «que ha reventado la caja única del Estado». «Estamos en contra, pero el problema de la financiación no es ese, sino la configuración del Estado autonómico: las comunidades autónomas van a seguir haciendo españoles de primera y de segunda», ha señalado.