La Junta sigue a la espera de que AESC presente el nuevo proyecto para la gigafactoría de Navalmoral

La Junta de Extremadura sigue a la espera de que Envision AESC España presente el modificado del proyecto de la gigafactoría de Navalmoral de la Mata para avanzar con los trámites administrativos. La industria se ha redimensionado para adaptarse a la capacidad de producción del sector del vehículo eléctrico y las circunstancias del mercado actual, pasando de tres líneas de producción de baterías a dos, de forma que la declaración de impacto ambiental (DIA) concedida en marzo de 2023 no tiene validez.

La previsión de la empresa es presentar este nuevo proyecto a lo largo del verano y según recordó ayer en el pleno de la Asamblea la diputada del PP Pilar Gómez de Tejada, esto condiciona todo lo demás. «Hasta que los técnicos de la Junta no lo digan no sabemos si cambia mucho, cambia poco o cambia totalmente, por lo que no se puede seguir tramitando ni la licencia de obras ni el permiso ambiental», señaló.

Propuesta de impulso

Gómez de Tejada se pronunció así en el debate de una iniciativa parlamentaria impulsada por el PSOE que insta a la Junta a cumplir «de forma inmediata» los compromisos adquiridos para la instalación y puesta en marcha de la gigafactoría de baterías de litio de AESC.

La propuesta salió adelante con los votos del PSOE y Unidas por Extremadura, la abstención de Vox y la negativa del PP. Según Gómez de Tejada, el ayuntamiento de Navalmoral de la Mata «no puede dar la licencia de obras hasta que no tenga todos los permisos ambientales», y por otro lado, los permisos ambientales no pueden estar hasta que se vea si esos cambios sustanciales en el proyecto implican un cambio en la licencia, informa Europa Press.

El diputado socialista José Luis Tirado Vasco, que recordó que el PP tildó este proyecto de "maquetita", considera que la Junta no ha sido capaz de estar a la altura del trabajo realizado por el Ejecutivo anterior ni exigido por la empresa, que "necesita saber de la formación, de la licencia de obra, el proyecto de abastecimiento y saneamiento, lo que es necesario para empezar a construirse". Por eso el PSOE ha presentado esta iniciativa, para proponer "medidas concretas y urgentes" como exigir el cumplimiento inmediato de los compromisos adquiridos y poner en marcha, antes de diciembre, un plan regional de industrialización 5.0.

La diputada del PP Pilar Gómez de Tejada, durante su intervención en el pleno de la Asamblea. / ASAMBLEAEX.ES

Todo por hacer

En respuesta, Gómez de Tejada ha asegurado que cuando el PP llegó al Gobierno se encontró la calificación como proyecto de interés autonómico, la DIA "y nada más, ya que por no haber, no estaban ni las ayudas del primer PERTE del vehículo eléctrico". Tampoco se había hecho nada de los planes de formación. "El nuevo Gobierno lo que hizo desde el minuto uno fue ponerse a disposición del inversor y empujar este proyecto", aseguró. "Se ha empezado a hacer todo, y a medida que la empresa ha ido cumpliendo pasos, la Junta de Extremadura ha facilitado y ha acompañado", reiteró.

Desde el Grupo Parlamentario Vox, el diputado Álvaro Sánchez Ocaña consideró que el Ejecutivo autonómico "sigue manteniendo un compromiso activo" a la espera de la documentación para continuar las tramitaciones y confía en que este proyecto "sea realidad en los próximos años".

Por su parte, el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha puesto el foco en la necesidad de contar con un plan regional de industrialización 5.0 consensuado para fijar hacia dónde van las inversiones o el respeto al medio ambiente, entre otros asuntos.

Suscríbete para seguir leyendo