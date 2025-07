La Junta de Extremadura sobre la actuación del ministerio con el censo del lobo: “No tiene ni pies ni cabeza”

La consejera extremeña de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, consideró hoy que la desconvocatoria de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente del próximo martes que buscaba aprobar los informes sexenales, incluido el del lobo ibérico, “denota la falta de responsabilidad” del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El departamento que dirige Sara Aagesen también anuló la comisión sectorial técnica preparatoria prevista para este viernes.

El enfrentamiento por este asunto provocó hace unos días el envío de una misiva firmada por once comunidades –además de Extremadura, Galicia, Cantabria, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Baleares, Madrid, Castilla y León, Andalucía- y las dos ciudades autónomas -Ceuta y Melilla- en la que se solicitaba el cese o la dimisión del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, al que acusaban de filtrar a los medios de comunicación información que se debía examinar en la conferencia. “Es que es un asunto al que no damos crédito, una cosa que no tiene ni pies ni cabeza”, criticó Morán.

Sin estar en el orden del día

Según argumentó la consejera extremeña, en el orden del día de la Comisión Sectorial de Medio Ambiente celebrada el pasado 27 de junio “no figuraba" el censo del lobo y se solicitó “por parte de los directores generales” asistentes la retirada de ese documento del debate “porque no se había tenido en cuenta a las comunidades autónomas”. No obstante, añadió, en "una deslealtad total del Miteco, lo que hicieron fue filtrar a la prensa ese censo", elaborado sin contar con los ejecutivos regionales.

A peor

En este contexto, las regiones firmantes de la carta pidieron el cese del secretario de Estado porque el asunto "no había pasado por conferencia sectorial" y, por tanto, "no era el censo que debía ser. La cosa ha ido empeorando hasta que ha llegado a un punto en el que ha habido una decisión unilateral de cancelar" esta conferencia sectorial, en la que sí se "iba a presentar un censo en el que habíamos participado las comunidades”, lamentó.

"Generando muchísimos problemas"

Asimismo, la responsable extremeña de Agricultura dijo no entender que se plantee "hacer algo tan importante" como el censo de una especie "que está afectando a la vida de mucha gente, sobre todo en otros lugares de España, y que está generando muchísimos problemas, sin tener en cuenta a los que están sufriendo esos problemas, a las comunidades autónomas, al propio territorio". En cualquier caso, concluyó, “estamos en contacto los consejeros y tendremos que tomar decisiones, porque esto es una cosa que no hemos visto antes”.

La petición de suspensión

El Ejecutivo ha atendido la petición de suspensión de convocatoria de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente formulada por asociaciones que han presentado quejas ante el Defensor del Pueblo y que han motivado la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra varias disposiciones, incluida la disposición adicional octava, de la Ley 1/2025, de 1 de abril, de Prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, ya que las quejas dirigidas al Defensor del Pueblo incluyen la solicitud de adopción de medidas cautelares al Tribunal Constitucional, informa Efe.