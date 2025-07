Opositores docentes en Extremadura: "Estamos reuniendo firmas a nivel nacional porque el sistema carece de objetividad"

Los opositores de Educación en Extremadura han iniciado una recogida de firmas, que ya suma más de 1.000 firmas verificadas a nivel nacional, con el objetivo de cambiar un sistema que califican como "totalmente carente de objetividad".

Víctor Mérida, aspirante de 30 años que se ha presentado en tres ocasiones a las pruebas de Secundaria, ha quedado siempre en lista supletoria, es decir, no ha obtenido el aprobado —necesario para tener más probabilidades de ser llamado para periodos de sustitución—.

Mérida explica que, ante el hartazgo generalizado entre sus compañeros, decidió iniciar el proceso de firmas en la región, el cual se ha extendido a comunidades como Andalucía, Madrid, Asturias y Aragón: "Los cambios afectan a todo el país, salvo en lo relativo a la lectura del temario, que es algo exclusivo de nuestra comunidad", concreta.

Problemas del tematio y gastos añadidos

Se refiere a que Extremadura mantiene la lectura obligatoria de la parte teórica en una cita que tiene lugar después de la realización del examen, "algo que no ocurre en ningún otro sitio, donde simplemente entregas el examen y el tribunal lo corrige. Esto supone un gasto, porque si eres de Plasencia y el examen es en Badajoz, tienes que ir un día a hacer el examen, otro a leerlo, otro a presentar las unidades didácticas… son viajes, alojamiento y comidas que podrías ahorrarte".

Las modificaciones que reclama el sector se centran en el temario y la modalidad del examen. Exigen que sea tipo test, como en las oposiciones a Policía Nacional, Guardia Civil o Administración. El opositor explica que, en su caso, el examen es de desarrollo, con un temario de "entre 69 y 75 temas, y te juegas todo a las cuatro papeletas que salgan".

Otro de los reclamos es el anonimato en los exámenes, ya que actualmente aparece el nombre del aspirante ante el tribunal, algo que "no garantiza imparcialidad y, además, hay poca transparencia. No estamos pidiendo nada raro, solo igualdad con otros procesos selectivos".

Contenidos desactualizados y condiciones inadecuadas

En cuanto a los contenidos, no existe un modelo oficial o único, sino que varía según la academia, con unidades que no se actualizan desde 1993, asegura Mérida. Por último, quieren cambiar la fecha de los exámenes a estaciones climáticas más favorables, ya que actualmente se realizan el 21 de junio y, según él, las aulas no están acondicionadas para soportar esas temperaturas durante horas, lo que "provoca mareos, desmayos, bajadas de tensión y deshidratación".

Aunque ya han recogido más de 1.000 firmas a través de la plataforma Change.org, la intención es llegar a las 50.000 para presentarlas ante el Ministerio de Educación, con el objetivo de reducir el sesgo personal y evaluar un conocimiento más amplio del temario.