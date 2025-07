Organizaciones agrarias y la Junta ven en la propuesta de reforma de la PAC un ataque al campo extremeño

Las organizaciones agrarias extremeñas rechazan frontalmente la propuesta de la Comisión Europea (CE) para la Política Agraria Común (PAC) 2028-2034. No solo por el fuerte recorte que se plantea en sus fondos, de más de un 20%, sino porque consideran que desvirtúa sustancialmente la estructura de este instrumento de apoyo al sector primario europeo. Sus responsables avisan, además, que si se sigue adelante con este planteamiento será previsiblemente el detonante de nuevas movilizaciones entre agricultores y ganaderos.

Críticas de la consejera

También la consejera extremeña de Agricultura y Ganadería, Mercedes Morán, ve con preocupación una propuesta de reforma que podría hacer perder a los agricultores y ganaderos extremeños «decenas de millones de euros debido a la degresividad de las ayudas», informa Efe. «La PAC nació en los años 60 para garantizar la alimentación y la sostenibilidad del sector agrario europeo, pero ahora se diluye en un fondo común que no asegura su independencia presupuestaria, perdiendo así su naturaleza y su apellido de común. Esto pone en riesgo la seguridad y el mantenimiento de nuestro tejido agrario», afirma la consejera.

Un agricultor de Villanueva de la Serena recoge la cosecha de una de sus parcelas / Samuel Sánchez

Según la titular de Agricultura de la Junta de Extremadura, los cambios más preocupantes son la degresividad de las ayudas, que afectará a los agricultores que reciban entre 20.000 y 50.000 euros, que perderán un 20%, mientras que los que ingresen entre 50.000 y 75.000 euros sufrirán una reducción del 50%. Además, los jubilados quedarían excluidos del sistema de ayudas, lo que afectaría a unos 15.000 agricultores en Extremadura, según estimaciones de la consejera. Extremadura es una de las nueve comunidades autónomas que han pedido al ministro Luis Planas la convocatoria «urgente» de la sectorial de Agricultura para articular un frente común contra la propuesta.

Sensación de engaño

“Nos sentimos engañados, porque hace solo unos meses se nos estaba diciendo [desde Bruselas] que éramos un sector estratégico, imprescindible y que había que garantizar la soberanía alimentaria”, lamenta Ignacio Huertas, secretario general de UPA-UCE, que muestra su “rechazo frontal” a esta propuesta, "por todo lo que conlleva". Aparte del tijeretazo a los fondos, critica el que quede “diluida completamente la política de desarrollo rural, que es muy relevante para los agricultores y ganaderos. No hay que olvidar que ahí tenemos cuestiones tan importantes como la incorporación de los jóvenes, las mejoras en las explotaciones o las ayudas agroambientales”.

A juicio del líder de UPA-UCE, “tiene que haber una respuesta fuerte por parte de nuestro gobierno, del conjunto de los gobiernos de la UE y del europarlamento” para oponerse a este planteamiento de Bruselas. Y si finalmente los cambios en la PAC continuasen por “estos derroteros, el sector agrario no puede permanecer impasible porque se nos está atacando frontalmente. Utilizaremos todos los instrumentos a nuestro alcance. No podemos quedarnos quietos mientras vemos cómo se desmantela el sector. La Comisión decía haber aprendido de las movilizaciones del sector agrario pero, con la situación que estamos viviendo, parece que no es así”, remacha.

Favorecen la despoblación rural

“Llevamos meses escuchando tanto al comisario como a otros responsables políticos decir que hay que fortalecer la PAC, pero luego lo que hacen va en la línea totalmente contraria. Se llenan la boca hablando de combatir la despoblación rural y finalmente lo que vemos es que todas las medidas que están tomando la favorecen”, critica por su parte Juan Metidieri, presidente de Apag Extremadura Asaja. “Con el panorama que se nos ha presentado ahora mismo”, añade, se puede estar en “la antesala de una serie de movilizaciones contundentes y persistentes en el tiempo”. Y que no deberían ser, argumenta, “solo de los agricultores y los ganaderos, sino de toda la sociedad. Aquí está mucho en juego. No se puede entender ni en Europa ni en España una sociedad con una agricultura y una ganadería totalmente arruinadas”.

Desaparición de la PAC

“Tal como está presentada, la propuesta significaría la práctica desaparición de la PAC”, resume Luis Cortés, secretario general de La Unión de Extremadura quien, no obstante, puntualiza que aún no se trata de una formulación “definitiva, tiene que ser ratificada por el Parlamento Europeo, cuestión que no creo que se consiga”. De momento, lo que contempla, subraya, contiene “justo todo por lo que protestamos en febrero del año pasado”, por lo que si no se modifica, “habrá que poner otra vez los tractores en marcha de cara al invierno”.

Trabajos de recogida de hojas de tabaco en un cultivo de Talayuela. / El Periódico

Cortés defiende que “se mantenga el presupuesto” de esta política comunitaria y que no pierda tampoco su carácter “específico”. En caso contrario, “de lo que estaríamos hablando es del riesgo de desaparecer para muchos cultivos en Extremadura”.

Noticias relacionadas Los agricultores y ganaderos extremeños podrán solicitar las ayudas de la PAC hasta el 31 de mayo

El peor escenario posible

Para Juan Moreno, presidente de COAG Extremadura, el conocido este miércoles es “el peor de los escenarios posibles” para el sector, ya que incluye al mismo tiempo las dos circunstancias más lesivas que podían aplicarse a los profesionales del campo: “Una renacionalización de la PAC y un recorte del 22%” en los fondos. “Si esto se consuma tal y como está planteado, abocará a un cierre masivo de explotaciones”, esgrime, por lo que vaticina que “habrá fuertes movilizaciones a nivel de la Unión Europea. El sentir en el sector es unánime”.

Suscríbete para seguir leyendo