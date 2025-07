Alicia Fernández, estudiante gaditana de veterinaria en la UEx: "En Monroy te integran, te hablan. Eso no pasa en una ciudad"

Natural de Cádiz, Alicia Fernández estudia Veterinaria en Cáceres. El año pasado participó en un SICUE —el programa de movilidad nacional para universitarios— en Valencia. Decidida a cambiar de aires y seguir explorando, se inscribió en el programa Campus Rural de la Universidad de Extremadura, una iniciativa que busca frenar el éxodo rural y apoyar a empresas en municipios con reto demográfico. En Monroy ha encontrado un ambiente familiar, unas prácticas en las que está aprendiendo más que nunca y, sobre todo, un lugar en el que se siente una más.

La estudiante gaditana de veterinaria, Alicia Fernández, en Cánovas. / Jorge Valiente

Pregunta: ¿Qué le llevó a realizar prácticas en Monroy?

Respuesta: La oportunidad surgió a raíz de un anuncio de la beca en Instagram. Se lo comenté a Rubén Albarrán, que es profesor asociado en la universidad y ya había realizado mis prácticas obligatorias con él. Decidió participar como empresa colaboradora y así fue como acabé en Monroy. En su centro veterinario, que se llama Rualvet, me dejan hacer de todo, tanto cosas de campo como clínica de pequeños animales, y la forma de enseñar es muy cercana.

P: ¿Por qué hacerlas en un pueblo?

R: Soy de Cádiz y el año pasado estuve viviendo en Valencia porque estaba de SICUE. Quería algo diferente. En el entorno rural veo que todos se conocen, hay mucha colaboración y la gente es muy cercana. Además, el hecho de que fueran prácticas remuneradas y poder hacerlas con mi profesor me motivó mucho.

P: ¿Qué veía de atractivo en los entornos rurales?

R: Mi familia es de un pueblo de Sevilla, yo no he tenido esa vida y me apetecía probar. Todo el mundo vuelve siempre a su pueblo en vacaciones o en fiestas y tenía curiosidad por ver cómo es esa vida. Después está el trato y la cercanía con la gente, que me hizo sentir muy cómoda. No tiene nada que ver con lo que viví en Valencia. Aquí la gente te integra, te habla, te pregunta. Eso en una ciudad no pasa.

P: ¿Cree que estas prácticas son una buena oportunidad?

R: Sí. En la carrera hay muchas asignaturas y poco tiempo. En prácticas somos 20 alumnos y hay cuatro animales, así que no se toca casi nada. Aquí aprendes mucho y tratas con la gente, que es clave. Tu paciente es un animal, pero tu cliente es la persona. Tienes que saber comunicar para que confíen en ti. Para el currículum es muy valioso estar tres meses aquí y que te paguen 1.000 euros al mes no es lo habitual.

P: ¿Qué le diría a alguien que no lo tiene claro porque el sitio es pequeño?

R: Yo me he criado en una capital que tenía de todo: ocio, servicios... Y aquí los vecinos están felices, hay muy buen ambiente, siempre hay algo que hacer. Si tienes actitud harás amigos, algo que a veces en las ciudades es más complicado. Pero hay que venir con ganas y, si no sale, lo habrás intentado. Y sobre todo, lo importante es hacer lo que te gusta y formarte, el ocio es secundario y llega solo.

P: ¿No se planteó el Erasmus?

R: En realidad me iba a ir a Bari (Italia), porque había una asignatura sobre fauna salvaje, pero por temas de convalidación y lo que me interesaba aprender, me venía mucho mejor Valencia. Así que cambié, aunque me hubiera ido porque me gustan los cambios de aires. Siempre aprendes algo.