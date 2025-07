Neo neorrurales

En verano hago por pasar más tiempo en mi feudo. Me imagino a mi llegada a todo el servicio en fila delante de la casa para recibirme, como en Los Santos Inocentes:

—Buenas tardes, señor letrado, ¿viene usted por muchos días?

—Los justos para despachar unos asuntos en el pueblo, Zacarías.

Evidentemente no me recibe nadie, más allá de avispas y santorrostros, a los que, obviamente, no convidaré con una moneda, como hacía la señora marquesa en la película.

Los días que trabajo en el pueblo durante el verano me llama la atención que no se llena de niños con las vacaciones. Mi despacho está en una zona transitada, justo enfrente del colegio, y como esté cerrado, apenas veo críos, y mucho menos de la ciudad.

No voy a caer en la cutrez de que antes los niños jugábamos en la calle, pillándonos el tétanos y el lupus, y por eso ahora, los que seguimos vivos, somos más duros. Pero sí que diré que antes en verano muchos niños de ciudad nos trasladábamos al pueblo los casi tres meses de vacaciones a casa de los abuelos, y eso nos hacía niños medio rurales. Hoy no hablaré, muy a mi pesar, de mi difunta tía abuela Isabel, que se marchó con su honra, pero sí del campo y de sus visitantes.

Neorruralismo post pandemia

Los neorrurales no son simplemente personas que se mudan de la ciudad al campo o a municipios pequeños. Buscan una desconexión de lo hiperurbanizado, del estrés, de lo antisocial, de lo superpoblado, del desarraigo y de más cosas que no se me ocurren ahora.

En Extremadura, este fenómeno ha cobrado cierto protagonismo desde la pandemia de 2020, cuando se generalizó el teletrabajo y se empezó a valorar la vida fuera de las grandes ciudades. Sin embargo, no es un movimiento masivo ni homogéneo: hay perfiles muy distintos de neorrurales y la mayoría no provienen de grandes capitales como Madrid o Barcelona, sino de núcleos urbanos medios (Plasencia, Mérida, Salamanca o Cáceres) y se trasladan a pueblos cercanos o con mejores servicios.

Hacía antes un corte, 2020. Según el INE, más de 2.200 personas se instalaron en municipios rurales extremeños de menos de 2.000 habitantes entre 2020 y 2022. Ese corte, hacia atrás, podría distinguir a los primeros urbanitas que decidieron venirse al campo, allá por los 80 o los 90, en busca de una nueva vida mas tradicional y arraigada a la tierra. Muchos se quedaron, y tuvieron hijos nativos del entorno, y han enriquecido nuestras costumbres con su visión ‘mixta’. Otros muchos se volvieron a las ciudades, quizá porque entendieron aquel feo e injusto dicho de “desertores del arado”.

Bienvenidos sean todos y cada uno de los neorrurales porque son la vacuna contra la despoblación. Según un informe de REDEX de 2023, el verdadero reto no es atraer neorrurales, sino mantenerlos. El 35 % abandona en menos de dos años, principalmente por falta de oportunidades laborales reales, problemas de conectividad o educación infantil y aislamiento social o barreras culturales con los lugareños.

Los nuevos neorrulares

Aunque ya se producía antes de 2020 lógicamente, el corte a partir de ese año determina también un aumento de la migración ciudad-pueblo, pero por motivos estrictamente económicos. El enorme incremento del teletrabajo, o del empleo autónomo con mayor movilidad, ha impulsado a personas y familias a trasladarse a municipios pequeños, cercanos a la ciudad, con el único fin de abaratar costes, cosa que me parece de lo más legítimo. En contraposición con el viejo neorrural bucólico, estos neo neorrurales, que absurdamente he bautizado, no van a instalar un huerto ni un gallinero en el patio, sino una piscina portátil y la antena “Starlink” para grabar sus tik toks chapoteando como un manatí.

La premisa es muy clara: Por el mismo precio de un piso de 100 metros en Cáceres, por ejemplo, en un municipio cercano se pueden comprar una casita de 150 con cochera y patio trasero. El ejemplo, obviamente, es inventado, pero creo que estoy siendo hasta prudente.

Ya sea para trabajar la tierra de sus ancestros, o teletrabajar sin salir del doblao; ya tomen los chatos en el bar “El emigrante” o solo chateen en el messenger de meta, queremos neorrurales en los pueblos.

Ya voy avisando al audaz lector de esta página que, en unos meses, cuando se le haya olvidado este galimatías, haré otro sobre el retorno de los emigrantes llamado “Vuelve de Alemania, Pepe”, solo por utilizar ese pedazo de título que se me acaba de ocurrir.

Suscríbete para seguir leyendo