Pequeñas editoriales de gran corazón extremeño

Emprendedor es aquella persona que transita el arduo sendero entre tener una idea y hacerla realidad. Un camino lleno de retos e incertidumbre, pero también de grandes satisfacciones.

Extremadura creció un 0,8 % en el número de autónomos en 2024, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Más de 1.000 nuevas empresas se crearon a lo largo del año pasado, uno de los aumentos más destacados del país. El incremento de los autónomos resulta clave para el desarrollo económico local.

Más allá de estadísticas, hablamos de personas cuyo proyecto de trabajo ha cobrado vida.

Muchos jóvenes y no tan jóvenes emprendedores, desean residir en el lugar donde nacieron o eligieron vivir, desarrollando un trabajo relacionado con sus habilidades, sueños e ilusiones. No siempre fácil, sobre todo si hablamos de zonas rurales, municipios inferiores a 5.000 habitantes, como es el caso de Malpartida de Cáceres.

Enrique Rodríguez ha creado la editorial 'Extremeño Estudio' en Malpartida de Cáceres / Cedida

Allí se ubica una pequeña gran editorial: ‘Extremeño Estudio’. Desde 2016, este proyecto promueve el conocimiento de Extremadura entre los lectores. Enrique Rodríguez, natural de Navalmoral de la Mata, lleva varios años dando vida a sus propias iniciativas.

«Somos una nueva editorial especializada en libros de ilustración con temáticas extremeñas y/o ilustradores vinculados a la región. Nuestro objetivo es dar visibilidad a un gran número de ilustradores que ofrezcan materiales originales y que aporten nuevos contenidos culturales a Extremadura», cuenta Enrique Rodríguez.

El libro ‘Atlas ilustrado de Extremadura’, que está a punto de alcanzar su quinta edición, con más de 5.000 ejemplares comercializados, fue galardonado con el Premio Salvaje 2022 al libro extremeño más vendido. Después llegó ‘La increíble aventura del Capitán Boyton’, entre otros títulos, y tras dos años de trabajo, este otoño verá la luz ‘Atlas de Cáceres, pueblo a pueblo’.

«Cuando trabajaba temporalmente en la Dirección General de Turismo, pregunté si existía un mapa o algún listado de castillos extremeños. Resultó que no había nada parecido. Casi sin darme cuenta, pensé: «Pues ya los catalogo yo, y de paso los dibujo». Así fue como acabé ilustrando un mapa de Extremadura con todos los castillos. Me gustó el resultado y seguí recopilando recursos: patrimonio, fiestas, tradiciones, fauna, flora… En fin, todo lo que me surgía sobre la región. Así pasaron dos años, hasta que me di cuenta de que todo eso daba para un libro. ¿Quién querría publicarlo? No sabía ni por dónde empezar. Tras varios intentos sin éxito, una vez más, la solución fue hacerlo yo mismo. Para entonces, como diseñador, ya había diseñado y maquetado bastantes libros, pero encargarme también de la edición y distribución fue algo nuevo, un proceso del que sigo aprendiendo cada día», explica Enrique Rodríguez.

Pero hay más ejemplos. Leticia Ruifernández, reconocida ilustradora a nivel internacional, lleva más de 20 años publicando y residiendo en Garganta la Olla. «En 2020, junto a José Luis Gutiérrez García (’Guti’), llevé a cabo un proyecto artístico. Recopilamos historias de zonas rurales de Zamora, León..., y acuarelas que realicé en dichos pueblos. La respuesta editorial fue que no era un proyecto interesante a nivel comercial», señala. De ahí nació ‘Papel Continuo’, una editorial donde poderpublicar libros ilustrados para adultos, muy cuidados artísticamente, llenos de memoria, naturaleza e impronta personal.

Aquel primer proyecto se llamó ‘Cuaderno de últimas voces’. Se agotó en el primer mes y ya va por su tercera edición. Posteriormente surgieron ‘Diario deMaravillas’, ‘Memorias en conserva’ y ‘Tierra de pájaros’. Un libro al año, hecho con mucho mimo. «Los ‘Murales Colectivos y Efímeros’, que también organizo, implican a la población rural en el arte», cuenta Leticia Ruifernández.

Participante del programa Desafío Mujer Rural, en 2024 obtuvo el tercer premio en los galardones de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales, en la categoría ‘Excelencia a la innovación en diversificación de la actividad económica en el medio rural’, otorgado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Está claro. La provincia de Cáceres vive un claro impulso hacia el emprendimiento, especialmente en sectores vinculados al turismo, la cultura, el desarrollo rural y las tecnologías limpias. Un desarrollo que no se limita al ámbito personal, sino que genera un impacto positivo real en toda la comunidad. Se trata de una gran aventura para quienes deciden que su corazón y creatividad sigan vivos allí donde desean vivir: en una pequeña localidad rural extremeña.