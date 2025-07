Plataforma Sí a Almaraz: "Extremadura no puede ser de nuevo la región castigada de España"

“Extremadura no puede ser de nuevo la región castigada de España a la que se quiere condenar a la desindustrialización”, ha asegurado este lunes Fernando Sánchez Castilla, presidente de la Plataforma Sí a Almaraz, sí al futuro, en respuesta a la información publicada por ABC de que el Gobierno habría llegado a un acuerdo “aún no escrito” con Junts y ERC para ampliar el plazo para el cierre de los tres grupos nucleares (los dos de Ascó y el de Vandellós). “Tras el apagón, España no se puede permitir el lujo de cerrar Almaraz y mantener otras centrales”, ha añadido a través de un comunicado Sánchez Castilla. Es algo que, defiende, "provocaría un gran escándalo en Europa, que camina claramente en sentido contrario, y tendría unos efectos nefastos para la economía, la industria y la sociedad de la zona". No obstante, el daño no se causaría únicamente en Extremadura, sostiene, ya que "sería un fiasco para toda España". Cerrar una industria que "genera el 7% por ciento de toda la electricidad de España y el 15% de la Comunidad de Madrid" impactaría de manera muy "negativa sobre la economía y la industria, aparte del encarecimiento del precio de la electricidad para los ciudadanos" que, esgrime, conllevaría. "Almaraz es también un símbolo de la industria nuclear en España y para los extremeños una fuente de riqueza y empleo, igual que el resto de las nucleares para otras regiones”, concluye.

Valoración del PP

En esta misma línea, el portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha aseverado que, si este acuerdo se confirmase, "sería un nuevo ataque a Extremadura", de no alargarse también la vida de Almaraz. "Entonces daríamos razón a lo que estamos diciendo desde el Partido Popular de Extremadura que quieren jugar con el futuro de los extremeños y quieren que la Central Nuclear de Almaraz sea su laboratorio para luego beneficiar a otras comunidades autónomas. Y sería un ataque a la línea de flotación dirigido a Extremadura y a los extremeños que no podemos permitir", ha incidido.

Central Nuclear de Almaraz / EUROPA PRESS - Archivo

"Si estamos jugando ya con el medio de vida de 3.000 familias por 7 votos, yo creo que lo que tiene que hacer Pedro Sánchez es dimitir de manera inminente y convocar elecciones. Y espero que el Partido Socialista de Extremadura diga algo de esto. Porque si va a permitir que se cierre la central nuclear de Almaraz para privilegiar las centrales nucleares en Cataluña, lo que estamos haciendo es acabar con un país donde todos queremos tener las mismas oportunidades", ha recalcado, informa Europa Press.