"Los empleados públicos extremeños han salido perdiendo", denuncia el PSOE

José María Vergeles, portavoz de Administración Pública del Grupo Parlamentario Socialista, ha afirmado este martes que "desde que gobierna el PP de Guardiola en Extremadura, los empleados públicos han salido perdiendo. Dos años después, la derecha no ha hecho nada y solo una cosa ha quedado clara: los trabajadores necesitan menos anuncios vacíos y una Administración regional que realmente se preocupe por sus problemas y les dé solución".

Así se ha expresado el diputado durante la Comisión de Administración Pública celebrada esta mañana en la Asamblea de Extremadura. Según Vergeles, los empleados públicos han perdido desde que gobierna el PP por múltiples razones. Entre ellas, ha mencionado que con la derecha en la Junta "están caducados los acuerdos sobre derechos laborales, se han convocado oposiciones con un número pírrico de plazas, no se ha finalizado el proceso de estabilización y no han concluido los trabajos de negociación colectiva del I Plan de Igualdad".

En relación con este último plan, Vergeles ha denunciado que han transcurrido dos años sin avances en los plazos previstos y que no se ha ejecutado ni una sola medida, más allá de una partida presupuestaria que nunca se ha materializado.

Respecto al proceso de negociación para la modificación de los procesos selectivos de acceso al empleo público, el diputado socialista ha criticado que, tras dos años de gobierno, "todo está en fase permanente de borrador o, como nos han anunciado hoy, en un término tan nuevo como enrevesado: en fase de planificación de los trabajos preparatorios".

Vergeles ha lamentado que el Gobierno del PP de Guardiola haya "engañado" a los empleados públicos al no concluir el proceso de estabilización. Como dato, ha señalado que solo en el primer semestre de este año se han autorizado 818 comisiones de servicio, una cifra que ha calificado de "histórica, en el peor sentido de la palabra".

En definitiva, para el diputado socialista, "tras dos años de no gobierno, tras dos años sin proyecto para Extremadura, al PP de Guardiola ya no le cree nadie, y los empleados públicos ya no se fían de sus políticas".