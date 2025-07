Unidas plantea recuperar el impuesto a las viviendas vacías para grandes propietarios

Unidas por Extremadura ha registrado este martes una propuesta de ley para recuperar el impuesto a las viviendas vacías de grandes tenedores. La portavoz, Irene de Miguel, ha explicado que el gravamen que proponen es mucho más ambicioso que el que aprobó el PSOE al final de la pasada legislatura, “que era un impuesto totalmente descafeinado, que tenía más puertas de salida que de entrada”.

Según explica esta formación política a través de una nota de prensa, De Miguel ha indicado que el objetivo del impuesto es que las viviendas vacías que existen en la región salgan al mercado. “Somos la comunidad con mayor tasa de viviendas vacías, y necesitamos que estas se incorporen al mercado de alquiler o de venta de vivienda para poder bajar los precios”, ha dicho.

Sin fin recaudatorio

La portavoz de Unidas por Extremadura ha insistido, justo después de registrar la iniciativa, que la propuesta de ley no tiene un fin recaudatorio, sino que lo que pretende la formación es garantizar el acceso a la vivienda a precios asequibles. “La emergencia habitacional que estamos viviendo en Extremadura se merece políticas valientes”, ha aseverado De Miguel, quien también ha especificado que el impuesto que plantean desde su formación solo está destinado a los grandes tenedores, “a los grandes propietarios que tengan más de diez viviendas vacías o cinco si se encuentran en zonas con mercado tensionado”.

En función de la superficie

La líder de Unidas por Extremadura ha continuado explicando que la propuesta de ley plantea duplicar el impuesto planteado por el PSOE en la anterior legislatura, y aplicarlo en función de los metros cuadrados de viviendas vacías. “Así, calculamos que se puede recaudar unos 10 millones de euros, aunque este impuesto no tiene como fin aumentar las arcas públicas, a pesar de que necesitan dejar de ser esquilmadas por la política fiscal de la señora Guardiola”, ha dicho De Miguel.

La portavoz ha mostrado su deseo de que esta propuesta de ley no sea vetada, de nuevo, por el gobierno del Partido Popular y permita su tramitación en la Asamblea. “Esperamos que no la vete, como ha hecho con la anterior ley relativa a la vivienda que hemos presentado, porque parece que a la señora Guardiola no le interesa hablar de vivienda, pero, sin embargo, sí que es una prioridad para muchos extremeños y extremeñas que están viendo cómo cada vez es más difícil acceder a ella a precios asequibles”.