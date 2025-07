Elena Nevado advierte desde Bruselas: "El presupuesto para la PAC perjudicaría gravemente al campo extremeño"

La eurodiputada del Partido Popular, Elena Nevado, ha denunciado este miércoles el grave perjuicio que supondrá para Extremadura y para el conjunto del campo español la nueva propuesta presupuestaria de la Comisión Europea para la Política Agraria Común (PAC), presentada la semana pasada en Bruselas, en la que España perderá más de 11.000 millones de euros respecto al marco anterior.

La reforma, que forma parte del nuevo Marco Financiero Plurianual 2028–2034, supondrá que los fondos pasen de unos 100.000 millones de euros a aproximadamente 88.100 millones, una reducción que golpea directamente a los agricultores y ganaderos españoles.

Reducción de fondos en la PAC

Tras conocerse el nuevo presupuesto, Nevado ha afirmado que "el campo extremeño no puede ser de nuevo el gran perjudicado ante esta propuesta de la Comisión que recorta el apoyo al campo" y ha exigido que se mantenga una PAC fuerte, con presupuesto propio, plenamente diferenciado, que no se convierta en un instrumento financiero más, integrado en un único plan nacional: "Eso supondría una recentralización inadmisible que ya hemos visto con los fondos Next Generation, y que ha demostrado ser ineficaz, opaca y profundamente injusta con las regiones y el mundo rural".

La eurodiputada extremeña ha advertido que los agricultores no deben verse afectados por los intereses de la deuda y ha denunciado que "el presupuesto global sube porque hay que pagar los 140.000 millones de los fondos Next Generation que el Gobierno de Sánchez utilizó para pagar favores políticos en lugar de invertir en la economía real".

Además, se ha referido a que la vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, es la única comisaria española de la Comisión y no está defendiendo los intereses nacionales, haciendo hincapié en que "esta es una oportunidad perdida para proteger al mundo rural y, en particular, a regiones como Extremadura, que dependen en gran medida de la agricultura y la ganadería".

Prioridades para la PAC

La exalcaldesa de Cáceres ha subrayado la necesidad de garantizar el relevo generacional, simplificar la burocracia y enfocar la PAC hacia la innovación, la digitalización y las infraestructuras hídricas sin imponer modelos ideológicos que criminalicen al sector.

"El Parlamento Europeo ya ha hablado alto y claro. Hemos defendido una PAC con ayudas directas blindadas, con perspectiva hídrica y centrada en los jóvenes. Ahora exigimos al ministro Luis Planas que no dé la espalda al campo. Venimos de una PAC negociada por su gobierno que ya fue mala para nuestros agricultores y ganaderos, y tiene la obligación de revertir este nuevo golpe presupuestario", ha concluido.

Proceso de negociación abierto

Nevado ha recordado que la propuesta de la Comisión no es definitiva y que ahora se abre un proceso de negociación de dos años en el que tanto el Parlamento como el Consejo deberán alcanzar un acuerdo: "El Consejo tiene que alinearse con el Parlamento Europeo, donde el Partido Popular lidera la mayoría, para corregir esta propuesta y defender una PAC justa que garantice el futuro del campo español y extremeño", ha asegurado.