Medallas de Extremadura al cava, la investigación y el arte

"Dicen que nadie es profeta en su tierra, pero yo siento todo lo contrario". Las palabras de la actriz Carolina Yuste (Badajoz, 1991) no pueden ocultar la emoción que siente tras haber sido premiada con la Medalla de Extremadura, porque cualquier cosa que sucede entre ella y su tierra "es amorcito". "Es muy bonito, de verdad", ha señalado tras conocerse este miércoles que será reconocida con el máximo galardón que concede la comunidad autónoma.

Este año serán solo tres medallas: el investigador de la Uex Juan Manuel Sánchez Guzmán y el viticultor Marcelino Díaz, aprobadas por unanimidad en la comisión de valoración, y la de Carolina Yuste, concedida a título propio por la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola. "Durante toda mi carrera me he esforzado por ponernos en valor, Extremadura y yo vamos pa'lante", ha señalado Yuste en declaraciones a Canal Extremadura Radio.

Dos premios Goya

Su pasión por la interpretación nació de su curiosidad por las historias y las emociones humanas, pero sobre todo por su padre, que le enseñó a amar el cine. Se formó en Madrid, en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, y en el centro de investigación de las Artes Escénicas y Audiovisuales La Manada. Su primera obra de teatro fue 'Las Brujas', del poeta extremeño Luis Chamizo.

Carolina Yuste, recogiendo un Goya. / EL PERIÓDICO

El salto a la popularidad le llegó en 2019, al convertirse en la primera actriz extremeña en lograr un Goya, la estatuilla a la Mejor Actriz de Reparto por su papel en 'Carmen y Lola'. Hace tan solo unos meses se consagró nuevamente con este galardón, esta vez el Goya a la mejor actriz protagonista por su trabajo en 'La infiltrada'. Es una mujer comprometida con la defensa de los derechos humanos, el colectivo LGTBIQ+, la igualdad de género y la inclusión social.

Para Carolina Yuste, llevar a Extremadura por bandera tiene que ver con una reivindicación propia. "Siempre somos minoría y se nos conoce poco", lamenta. Y si se habla de ficción a su juicio "faltan referentes", pues la única película que permanece en el imaginario colectivo es 'Los Santos Inocentes'. En declaraciones a Efe, la joven actriz ha reconocido la "responsabilidad" que siente por ser un altavoz. "Sé que hay muchas jóvenes que me escuchan y eso hay que tenerlo en cuenta, hacerse responsable para intentar iluminar", ha señalado.

Una vida dedicada a la investigación

A Juan Manuel Sánchez Guzmán, catedrático de la Universidad de Extremadura (Uex), se le han puesto "los pelos de punta" cuando la presidenta de la Junta le ha comunicado este miércoles que iba a recibir la Medalla de Extremadura. "Ha sido impactante, no me lo esperaba, pero me he alegrado mucho. Es un reconocimiento a muchos años de trabajo y a una institución supercompetitiva como la universidad, y eso siempre siempre se agradece", afirma. Su candidatura ha sido impulsada por la Fundación Xavier de Salas, avalada por sus logros como vicerrector de Investigación e Innovación de la Uex y también su actividad investigadora a nivel personal.

Nacido en Jerez de la Frontera (Cádiz), Sánchez Guzmán es licenciado en Ciencias Biológicas. Tras su doctorado, se trasladó a vivir a Badajoz y se incorporó a Uex, donde ha permanecido hasta su jubilación en el año 2023. La transferencia del conocimiento es el propósito al que ha dedicado su carrera: siempre planteó que hasta los pequeños avances científicos y tecnológicos deberían llevarse a la práctica para contribuir a la mejora de la sociedad, más allá de la mera producción de conocimiento.

Parque Científico y Tecnológico

"Los investigadores, en buena parte financiados por la sociedad española, en este caso la extremeña, tienen la obligación de devolver a la sociedad todo lo invertido, es obligatorio llevar a cabo esta transferencia del conocimiento", reitera ahora. Se siente especialmente orgulloso de haber sido capaz de crear un grupo de investigación en la Uex en el año de su jubilación, que ahora es el segundo más valorado, y también de su etapa como vicerrector de Investigación, en la que llegó a conseguir la firma de convenios de investigación con más de 590 empresas.

Además, Sánchez Guzmán logró multiplicar por cuatro la captación de fondos de investigación y gracias a su labor se desarrollaron muchas herramientas que luego han sido de gran utilidad para dar forma al ecosistema de I+D+i de la Uex y finalmente, impulsar la creación del Parque Científico y Tecnológico de Extremadura, del que fue su primer director general. "Hoy en día es una entidad que se encuentra en el centro de los procesos de innovación en Extremadura y a su alrededor trabajan 2.400 personas y más de 500 empresas", recuerda.

Extremadura entrega sus Medallas en el Teatro Romano / Jorge Armestar

El cava: bandera de Extremadura

Muy emocionado se muestra el viticultor Marcelino Díaz, para el que es "una satisfacción enorme" poder representar a Extremadura con su más alto galardón. A principios de la década de 1980, este ingeniero agrónomo hijo de agricultor tuvo una genuina idea: producir cava extremeño junto a sus amigos Pablo Juárez y Aniceto Mesías. Ahora, 40 años después, gracias a su empeño en los despachos y también en los tribunales, Extremadura tiene su propia denominación de origen, con más de 1.700 hectáreas de viñedos y una producción de en torno a unos 15 millones de hectolitros de vino base. Más de la mitad se embotellan y comercializan desde Extremadura.

A sus 78 años, y ya jubilado de la actividad empresarial, Marcelino Díaz continúa vinculado al mundo del vino promoviendo iniciativas como el Museo del Cava de Almendralejo, el primero de este tipo en España. Su candidatura ha sido impulsada por el Club Senior de Extremadura y ahora, hace extensivo el reconocimiento a todo el sector del cava y el mundo del vino extremeño.

Batalla judicial

"Yo he sido uno más de los que primero iniciamos las reformas que había que hacer en Extremadura para conseguir desarrollarnos", dice. Marcelino Díaz supuso un antes y un después para la enología extremeña. "No se creían que aquí se pudiera hacer vino calidad y con Lar de Barros se demostró que se puede, y se está haciendo una de las mejores calidades del mundo", afirma. Después llegó el cava, con las primeras 6.000 botellas "de una calidad excepcional", algo impensable en la década de los 80 fuera del Penedés.

En 1986, tras la entrada de España en la Comunidad Económica Europea, Almendralejo tuvo que dejar de elaborar cavas y a cambio se le ofreció la denominación de 'Vino Espumoso de Calidad'. En defensa de sus intereses y los de Extremadura, Marcelino Díaz recurrió al Tribunal Supremo, que falló a su favor en 1987, indicando que podía seguir elaborando cavas. No satisfecho, volvió a recurrir la sentencia solicitando la incorporación al ámbito geográfico todo el término municipal de Almendralejo, que también le fue concedido.