Miguel Ángel Morales: "Hay que exigir que se pongan de una puñetera vez de acuerdo para que Almaraz no se cierre"

La exclusiva de el Periódico Extremadura sobre los primeros pasos para el cierre de la Central Nuclear de Almaraz ha levantado ampollas. Y el primero en mostrar su oposición a la decisión de las empresas propietarias ha sido el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, quien con rotundidad anuncia que continuará exigiendo tanto al Gobierno central como las eléctricas la continuidad de la nuclear extremeña.

"Voy a hacer todo lo posible para que el gobierno y las empresas entren en razón y prioricen los intereses de los ciudadanos, y no los intereses políticos, ni los empresariales, ni los intereses privados. Que prioricen los intereses de los ciudadanos, de los hombres y mujeres que viven en el entorno de Almaraz. Y aquí también, digo, no me gusta hacer política de unos contra otros, ni Cataluña, ni Madrid, ni País Vasco, ni Ayuso", subraya el presidente de la institución provincial cacereña momentos antes de la inauguración del nuevo hotel de Haza de la Concepción.

En este sentido, Morales recalca que él lucha por los intereses de la provincia cacereña y los de los ciudadanos, y, en su opinión, "todos los partidos políticos de Extremadura y todos los ciudadanos de Extremadura tenemos que estar unidos para exigir a las empresas y al gobierno que se pongan de una puñetera vez de acuerdo para que la Central Nuclear de Almaraz no se cierre".

Igualmente, el responsable de la institución provincial cacereña recuerda que la Central Nuclear de Almaraz es una industria muy importante para Cáceres y Extremadura porque "fija la población al territorio y genera riqueza en todo el entorno de Almaraz. Por tanto, como presidente de la diputación y cumpliendo, además, con el parecer unánime de todos los diputados y diputadas, estoy absolutamente en contra". Además, insiste que, en esto, no defiende al Gobierno de España, ni las empresas "defiendo a los ciudadanos, defiendo al empleo, defiendo a la riqueza y, por tanto, es un palo inmenso para esta provincia, para el empleo y para los municipos del entorno de Almaraz".