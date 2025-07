Quintana reafirma que las empresas propietarias de la Central de Almaraz "están retrasando" pedir la prórroga

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha reafirmado sobre la Central Nuclear de Almaraz que trata de "una comunidad de bienes" que "tiene que acordar los acuerdos al 100 por cien", de manera que "si los socios no están de acuerdo al 100 por cien no se puede hacer nada" y "son las empresas quienes tienen que pedir la prórroga", pero es algo que "están retrasando".

Una reunión que no deja de posponerse

"¿Ustedes quieren la prórroga, los tres juntos, sí o no? Si eso es lo que tenemos que decir, lo que tenemos que decir ante eso", ha dicho José Luis Quintana, quien ha reiterado que "son las empresas quienes tienen que pedir la autorización y hasta ahora van retrasando mes a mes la reunión". Según ha reafirmado el delegado del Gobierno "nunca se reúnen" estas empresas, ya que "desde el mes de diciembre se iban a reunir y mes a mes, al mes siguiente, y mes a mes, al mes siguiente".

Al respecto, ha recordado que "en abril dijeron que iba a ser en mayo, que con el apagón iba a ser en junio, que después iba a ser en julio" o que "ahora dicen que será en septiembre, pero todavía no se han puesto de acuerdo las tres" propietarias, ante lo que cree que "es un poco ilógico todo lo que pasa con las centrales nucleares" y remarca que "es una comunidad de bienes" que "tiene que acordar los acuerdos al 100 por cien".

"Si los socios no están de acuerdo al 100 por cien no se puede hacer nada y son las empresas quienes tienen que pedir la prórroga y están retrasando y retrasando", tras lo que ha apuntado que por otra parte, "hay un lobby nuclear que está trabajado a pleno rendimiento".

Sin embargo, ha continuado, "son las empresas quienes lo tienen que pedir" y no se han reunido o, si lo han hecho, firmaron una carta que no era la prórroga dos de las tres empresas y "una ni siquiera firmó", de manera tal que "tienen que ser las empresas quienes decidan si quieren prorrogar o no quieren prorrogar".

Unas empresas que "lógicamente" saben por parte del Gobierno cuáles son los requisitos, tras lo que ha detallado que "los residuos tienen que ser pagados por quienes los generan" y que la central nuclear genera residuos que "vamos a tener que gestionar durante siglos", ha señalado el delegado, quien ha insistido en que "es una herencia dañina que le vamos a dejar a las siguientes generaciones. Por lo tanto, tendrán que pagarlo". Así y si quieren continuar, tendrán que decir que se han reunido las tres empresas y que abogan por dicha continuidad, "cosa que no han hecho".

Los grupos catalanes no han dicho nada

"Mientras tanto, pues aparecen siempre informaciones de un sitio, de otro, metiendo cizaña en un sitio, metiendo cizaña en otro", ha resaltado el delegado, "que si van a continuar las de Cataluña, pero ni Junts, ni Esquerra Republicana, han dicho nada; un poco raro parece; un poco raro parece todo".

"Meter cizaña"

"Pero meter cizaña, se mete cizaña por muchos sitios", cuando "son las empresas quienes tienen que solicitar la prórroga de la central nuclear", ha concluido. El delegado del Gobierno ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los medios, en una rueda de prensa en la que se ha informado de las Ferias y Fiestas de Santiago y Santa Ana de Villanueva de la Serena 2025.