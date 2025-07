Los trámites municipales retrasan la rehabilitación de las zonas comerciales de Extremadura

El pequeño comercio tendrá que seguir esperando. Los ayuntamientos de Badajoz, Mérida, Plasencia y Cáceres han solicitado a la Junta de Extremadura ampliar el plazo de ejecución de las ayudas directas que recibieron en el año 2024 para rehabilitar y dinamizar sus zonas comerciales, que en conjunto suman 1,5 millones de euros. En el mejor de los casos, las actuaciones no estarán listas hasta finales este año o principios de 2026, a pesar de la situación agónica que atraviesa el sector en la región.

"Los perjudicados, lamentablemente, son las personas que están al frente de sus negocios, los autónomos que observan que tenemos dinero, pero que no se invierte para su beneficio", advierte el diputado del PSOE Andrés Moriano. El asunto se ha tratado este jueves en la Comisión de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Asamblea, donde ha comparecido el director general de Economía, Empresa y Comercio de la Junta, Víctor Píriz Maya. "No uno ni nos, sino los cuatro proyectos se han retrasado", ha criticado Moriano tras considerar que el programa ha sido un fracaso.

"Objetivos en trámite"

"Usted ha dicho objetivo no cumplido, yo le digo objetivo en trámite", respondido Píriz Maya al PSOE. Dado que las actuaciones aún no han finalizado, a juicio del director general no es posible en este momento realizar una valoración sobre el grado de cumplimiento de los objetivos previstos en cada intervención.

El director general de Economía, Empresa y Comercio, Víctor Píriz Maya. / ASAMBLEAEX.ES

Según ha explicado, los cuatro ayuntamientos, de forma sucesiva, han ido solicitando la prórroga a la Junta ante la imposibilidad de dar cumplimiento en tiempo y forma a los trámites administrativos para la licitación de las obras, en el caso de Cáceres hasta el 31 de diciembre de 2025 y para el resto, hasta el 30 de marzo de 2026. Pese a ello, Píriz Maya ha defendido que esta es la mejor fórmula para la ejecución del programa, ya "los ayuntamientos son las entidades que mejor conocen las necesidades específicas del comercio en su localidad".

Próximas ciudades

Píriz Maya ha puesto en valor los "esfuerzos y la apuesta decidida" de su departamento por fortalecer el pequeño comercio como motor económico y social de ciudades y pueblos, y en ese sentido ha avanzado que tras las primeras cuatro subvenciones concedidas a Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia, a lo largo de este año será el turno de Don Benito, Almendralejo, Villanueva de la Serena, Navalmoral de la Mata, Zafra, Montijo, Villafranca de los Barros y Coria.

"Algunos proyectos ya se han presentado y están actualmente ya en tramitación y otros se presentarán próximamente", ha señalado. De cara a 2026 se prevé la concesión de un total de 28 subvenciones nominativas a diferentes ayuntamientos de la región, "lo que refleja una clara expansión del programa".