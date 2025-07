Antonio Solís, alcalde de Arroyomolinos: "Cuando se desató el incendio, tocamos las campanas y la gente fue a por los animales"

El incendio forestal declarado la tarde de ayer a siete kilómetros de Arroyomolinos, en la provincia de Cáceres, ha calcinado al menos 800 hectáreas de pasto, matorral y arbolado, pero no ha alcanzado los núcleos urbanos ni ha supuesto una amenaza para la población. Así lo ha explicado el alcalde de la localidad, Antonio Solís, quien ha asegurado que las explotaciones agrícolas y ganaderas del municipio no se han visto afectadas.

"El fuego no se ha acercado al pueblo. Ha sido en el campo, en la dehesa, pero no ha habido ninguna desgracia: no ha afectado a animales, ni a los vecinos, ni a las viviendas", ha señalado Solís. Según ha relatado, el incendio se desató sobre las tres de la tarde, momento en que se tocaron las campanas del municipio para alertar a los vecinos. "Los que tienen ganado se acercaron a las zonas más próximas para sacar a los animales", ha añadido.

El alcalde ha hecho hincapié en que los residentes están tranquilos, ya que el incendio está estabilizado y se ha desactivado el nivel 1 de peligrosidad. También ha destacado el trabajo del dispositivo del Plan INFOEX: "Llegaron unos cuatro hidroaviones, otros cuatro helicópteros y entre siete u ocho brigadas", ha detallado.

Carlos Gil

El fuego también afectó a las zonas conocidas como La Jarilla y Las Longueras, cerca de Alcuéscar, pero las llamas tampoco han afectado al municipio.

Desarrollo del incendio

Cabe recordar que el fuego se registró a las 15.00 horas de este jueves, 24 de julio y, ante la progresión de las llamas, el Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) optó por decretar el nivel 1 de peligrosidad, ya que, en ese monento, su evolución era desfavorable y el viento complicaba las tareas de control y extinción. Sin embargo, a medianoche, y tras retirarse los medios aéreos, los efectivos en la zona lograron controlarlo y su evolución pasó a ser favorable.

A primera hora de este viernes, en la zona se encontraban cinco unidades de bomberos forestales, un medio aéreo, un equipo de máquinas pesadas, dos agentes del medio natural y tres técnicos de extinción, según ha informado la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.

Qué significa nivel 1 de peligrosidad

Desde la Consejería se explica que, en el contexto de incendios forestales, el nivel 1 indica un peligro moderado, donde el fuego puede ser controlado con los medios disponibles, pero requiere medidas especiales para proteger a personas y bienes no forestales. Este nivel implica una movilización de recursos y vigilancia reforzada, pero no necesariamente una evacuación masiva.