Asaja Extremadura avisa que la propuesta de PAC elimina las ayudas a los sectores del tabaco y el vino

El presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, ha asegurado este viernes que el borrador que la Comisión Europea ha presentado con su propuesta para la Política Agraria Comunitaria (PAC) 2028-2034 supondrá que dos sectores agrícolas claves en la región, como el del tabaco y el vitivinícola, dejen de percibir ayudas. Igualmente, también ha avisado de que el planteamiento de Bruselas hace “incompatible” el cobro de la pensión de jubilación "con cualquier tipo de ayuda agraria".

“Si tenemos en cuenta que las pensiones de los agricultores que han sido autónomos son de auténtica miseria, que no llegan a 900 euros, como no les permitan seguir a algunos con sus pequeñas explotaciones, no sabemos qué va a ser de ellos. Y más teniendo en cuenta la falta de relevo generacional”, ha criticado García Blanco.

En relación con los productores tabaqueros, el presidente de Asaja Extremadura ha pronosticado que, de materializarse la propuesta de la Comisión, eso “va a suponer” la “desaparición” del cultivo por dos cuestiones. En primer lugar, porque se quiere eliminar la ayuda agroambiental que se percibe en estos momentos, y que asciende a 800 euros por hectárea (puede subir a mil si se utiliza la biomasa para el secado). Además, también se suprime la "región número 10, exclusiva del tabaco", lo que afectaría a "las 8.000 hectáreas que están incluidas" en ella, ha aseverado. Hasta ahora, esta particularidad se traduce en 1.430 euros por hectárea, que incluyen la ayuda básica y la redistributiva. “Es decir, los casi 1.200 cultivadores de tabaco extremeño van a dejar de percibir 19 millones de euros”, ha resumido.

Trabajos de recogida de hojas de tabaco en un cultivo de Talayuela. / El Periódico

“Si a esto le añadimos que se quiere establecer por parte de la Unión Europea un incremento del 300% de los impuestos que actualmente tiene tabaco, que suponen más de un 95% del coste de la cajetilla, difícilmente se va a mantener el cultivo”.

Sector del vino

Como segunda “afrenta” a Extremadura, García Blanco ha citado que la propuesta conlleva "la eliminación de cualquier tipo de ayuda al sector del vino" que, con “casi 83.000 hectáreas, es el tercer cultivo en importancia de Extremadura. Esto va a suponer la ruina fundamentalmente para Tierra de Barros”.

García Blanco ha recordado que el Parlamento Europeo “es el que hoy en día tiene el poder de codecisión y es el único que está capacitado para frenar la desaparición de la agricultura europea” y hacer frente a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en su planteamiento de PAC. En cualquier caso, ha avisado, “se aproxima un otoño muy calentito”, "con los tractores en la calle otra vez”.