La UEx renueva sus grados en Ingeniería Informática y Teleco con nuevas especialidades

La Universidad de Extremadura (UEx) amplía y refuerza la oferta formativa dirigida a los futuros ingenieros. A partir del curso 2026/2027 se implantará un nuevo plan de estudios que contempla un único grado en Ingeniería Informática, con seis especialidades, y otro en Tecnologías de la Telecomunicación, que ofrecerá tres menciones.

El Consejo de Gobierno de la UEx ha aprobado recientemente el diseño de este nuevo marco académico. En el caso de Informática, a las especialidades tradicionales —Software, Computadores y Tecnologías de la Información— se suman tres nuevas: Ciberseguridad, Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial. Por su parte, en Telecomunicaciones se incorpora la mención en Sistemas de Telecomunicación, que se añade a las ya existentes en Telemática y Sonido e Imagen.

El director de la Escuela Politécnica, Jesús Torrecilla, ha señalado que "hay cuatro especialidades reconocidas por orden ministerial, pero hasta ahora solo se ofertaban dos. Con esta propuesta, incorporamos una tercera".

Ubicación y funcionamiento del nuevo plan

Ambas carreras se impartirán tanto en Cáceres como en Mérida y contarán con los mismos contenidos, para aquellos casos en los que el estudiante cambie de ciudad durante el desarrollo de sus estudios.

El nuevo modelo plantea un inicio común para todos los estudiantes, que cursarán juntos primero, segundo y el primer semestre de tercero. A partir de ese momento, ha indicado Torrecilla, cada alumno elegirá la mención que desea seguir: "En lugar de matricularse desde el principio en un grado específico, acceden a un programa común y se especializan a mitad de carrera". Esta etapa comprende el segundo semestre de tercero y el cuarto curso completo, con un máximo de ocho asignaturas (48 créditos) específicas por rama.

Formación práctica y empleabilidad

Los nuevos grados incorporan prácticas externas obligatorias, tanto curriculares como extracurriculares. Estas últimas, aunque no otorgan créditos, se reflejan en el expediente académico y son ampliamente aprovechadas por los estudiantes. "Muchos pasan el último año colaborando con empresas, lo que facilita su inserción laboral", apunta el director.

Oferta de plazas y futuro de los dobles grados

Ingeniería Informática ofrecerá 240 plazas de nuevo ingreso: 160 en Cáceres y 60 en Mérida. En el caso de Telecomunicaciones, se habilitarán 120 plazas, distribuidas equitativamente entre ambas sedes.

En cuanto a las salidas laborales, desde la Escuela Poitécnica señalan que la demanda de profesionales en los campos de la Ingeniería Informática y las Telecomunicaciones sigue en aumento: "Actualmente se necesitan más ingenieros en el mercado de los que se gradúan". En cuanto a los dobles grados, se mantendrá el de Ingeniería Informática + ADE y, aunque no se han diseñado nuevos dobles grados por el momento, no se descarta su desarrollo en función de futuras necesidades.

Adaptación al nuevo currículo internacional

Según Torrecilla, estas modificaciones, junto con la ampliación de menciones, "permiten adaptar los planes de estudio al currículo definido por la ACM (Association for Computing Machinery)", referente mundial en el ámbito de la Ingeniería Informática.

Las determinaciones de la ACM, que se actualizan periódicamente para responder a los cambios del sector, definen las competencias clave que deben adquirir los titulados. El responsable recuerda que hasta 2020, los programas de la UEx estaban razonablemente alineados con estas directrices, pero la aparición de nuevas áreas como Ciberseguridad, IA y Ciencia de Datos hizo necesario un rediseño.

"Con el currículo anterior cubríamos el 60% de los itinerarios. Sin ajustes, habríamos bajado al 30%. Con esta reforma, alcanzamos aproximadamente el 75%, tanto en Informática como en Telecomunicaciones", explica. En este último ámbito, también se ha ampliado la oferta para adaptarse a los estándares internacionales.

Reconocimiento internacional

Las adecuaciones no son solo una decisión académica, sino una apuesta estratégica por el reconocimiento internacional. "Si no lo hiciéramos, nuestros títulos dejarían de estar reconocidos como Ingeniería Informática a nivel internacional. Hay otros grados como los de Diseño Web o Videojuegos, que son excelentes en formación y tienen buena empleabilidad, pero no cumplen los estándares de la ACM y, por tanto, no pueden considerarse formalmente como una Ingeniería Informática", aclara el director.