La cámara que escuchaba coplas

Aquella tarde el niño llegó con una pluma nueva, brillante y alegre como si hubiera capturado una rana en la charca del pueblo. La abuela lo miró desde la mecedora, donde la luz del atardecer le dibujaba su gran moño plateado por el tiempo y las sombras de las aspidistras se alargaban en el patio.

—Hoy vienes distinto… —dijo ella, con esa voz que mezcla cariño y curiosidad.

—Es que hoy quiero escribir sobre alguien que no cantaba, pero escuchaba. Que no era de aquí, pero nos miró con respeto. ¿Me cuentas de Ruth Matilda Anderson? Me lo ha dicho el maestro en la escuela, yo no sé quien es, pero me ha dicho que era fotógrafa.

La abuela sonrió, como quien recibe una visita esperada, y dejó la labor que tejía sobre su regazo.

Una familia en un chozo, captada en Extremadura. / Hispanic Society of America

—Ah, Ruth… La americana que vino hace casi un siglo, con una cámara y un cuaderno, a buscar la esencia de nuestra tierra, en esta ocasión, hijo, a través de las imágenes. Llegó a España en los años veinte, enviada por la Hispanic Society of America, una institución de Nueva York dedicada a documentar la cultura hispana antes de que se perdiera para siempre. En 1928 le tocó el turno a Extremadura, una región que ella describió como un rincón donde el tiempo parecía detenerse entre montes y ríos, y donde las gentes vestían con ropas que contaban historias de siglos.

—¿Y qué hizo cuando llegó aquí?

—Viajó con paciencia, con respeto, también con un poco de resignación (como ves hay algo que casi no ha cambiado). No llegó a imponerse, sino a aprender. En la primavera de aquel año recorrió pueblos como Montehermoso, Torrejoncillo, Cabezabellosa, Plasencia, Ahigal, Casar de Palomero, Ceclavín, Aceituna y Mohedas de Granadilla. Iba siempre con su cámara de fuelle, que hoy nos parece una reliquia, y un cuaderno donde anotaba cada detalle de la indumentaria, los tejidos, los colores, los oficios y las historias que le contaban los vecinos.

—¿Y entonces qué pueblos le gustaron más?

—Cada uno la recibió con sus cantos y sus telas. En Montehermoso fotografió a Valeriana Sánchez, una mujer con una gorra de paja adornada con cintas que parecía contar historias al viento. También habló con Encarnación Rodríguez, que le explicó cómo se trenzaban esas gorras y cómo se cuidaban como un tesoro familiar. La dedicación a la tradición era sagrada; era lo más parecido a un ritual.

—¿Y en Torrejoncillo?

—Allí conoció a Carmen Barquero, una bordadora que lucía orgullosa su pañuelo de gajo, un símbolo de identidad local que sólo se usaba en las grandes ocasiones, y que ella había heredado de su abuela. Ruth también retrató a Isidro Martín, un hombre de campo que posó con solemne dignidad, como si supiera que su imagen viajaría más allá del horizonte.

—¿Y en Cabezabellosa qué pasó?

—Allí compartió una tarde con Teresa Gómez, una hilandera que trabajaba bajo el alero de una casa blanca, recién encalada. Teresa le mostró una enagua de lino y un delantal remendado tantas veces que ya era un libro abierto de vivencias. También conoció a Mariano Cordero, un pastor que la llevó hasta una colina desde la que contempló un paisaje que describió como «una canción dormida». Dijo que en ese lugar se sentía conectada con la tierra, con sus raíces.

—¡Qué bonito! ¿Y qué más pasó?

—En Ahigal fotografió a la familia de María Antonia García durante un bautizo, el de su hijo. La ropa del niño estaba bordada a mano con amor y cuidado, cada puntada era una labor forjada con ilusión, también con la esperanza de un futuro prometedor para el chiquillo. En Ceclavín, fue Ángela Rebollo quien la invitó a ver su baúl de galas. Ruth escribió en sus notas: «Sus manos tiemblan, pero al tocar la tela rejuvenecen». Aquellas mujeres le abrieron sus hogares y sus recuerdos, confiando en que su legado no se perdería.

—¿Ella escribía mucho?

—Sí, lo anotaba todo. Medía los largos de las sayas, los tipos de tejidos, dibujaba patrones. En Plasencia describió el mercado de los martes como un desfile de historia textil, donde cada puesto era un mosaico de colores y texturas que hablaban de oficios y fiestas. En Casar de Palomero escribió: «Aquí la memoria se hila con aguja». Su trabajo no era solo fotografía; era un registro vivo de una cultura que temía perderse.

—¿Y qué hacía con las fotos?

—Tomó más de 200 imágenes solo en Extremadura. Muchas se conservan en la Hispanic Society of America, en Nueva York. Hoy podemos verlas gracias a digitalizaciones y exposiciones como Ruth Matilda Anderson: La mirada en el tiempo. En ellas están nuestras gentes, nuestros gestos, nuestros trajes. Y no están congelados; están vivos, esperando ser reconocidos.

—¿Y la gente cómo la veía?

—Al principio con curiosidad. A Ruth le tocó ganarse la confianza. No era fácil abrir la puerta a una extranjera con cámara, en una época donde la fotografía aún era misterio y lujo. Pero su cariño y respeto lograron que muchos se abrieran a ella, compartiendo su historia sin reservas.

—¿Sabes qué más me contó? —dijo la abuela mientras su voz se volvía un susurro—. Que una tarde en Torrejoncillo, al intentar capturar la imagen de un grupo de mujeres que tejían, su cámara no funcionaba. Pero las mujeres no se inquietaron; en cambio, comenzaron a cantar y a contar historias. Ruth dijo que en ese momento comprendió que la música y las ropas son dos formas de contar quiénes somos.

La abuela se levantó, fue a un viejo aparador que tenía un espejo encima y sacó una cajita con botones, canillas de la máquina y un trozo de encaje desgastado.

—Esto lo cosió mi bisabuela. Nadie la fotografió, pero podría haber sido Ruth. Porque cada puntada guarda una historia que merece ser contada, como estas que yo te cuento a ti y que tu deberás contar a tus hijos, a tus amigos y a tu entorno.

El niño escribió despacio, como quien borda con tinta, sintiendo que esas palabras tejían un puente entre pasado y presente.

—Gracias, abuela.

—Y no lo olvides —dijo ella—: hay cámaras que no roban el alma, sino que la devuelven. Ruth vino de lejos, pero no para mirar. Vino para vernos.

El niño cerró el cuaderno con cuidado. Tal vez algún día, pensó, él también cruzaría pueblos con una pluma. No para contar lo que pasó, sino para evitar que se nos olvide.