¿Impulsividad excesiva o hiperactividad?

El TDAH es un trastorno que se manifiesta en la primera infancia con síntomas de impulsividad, hiperactividad o inatención. Estos signos afectan al funcionamiento cognitivo, académico y social, así como a las emociones y comportamiento. En el último año, los datos sobre los trastornos por déficit de atención con hiperactividad muestran un aumento en los diagnósticos, especialmente entre niños y adolescentes, con una prevalencia estimada entre el 5 y el 7% de esta población, este incremento se observa tanto en consulta como en la búsqueda de información sobre el TDAH en Google y en redes sociales. Por este motivo, vamos a arrojar un poco de luz sobre qué implica un diagnóstico en este trastorno en concreto.

El TDAH no tiene un único descubridor, sino que su historia es un proceso gradual de identificación y comprensión. Melchior Adam Weikard fue uno de los primeros en describir características similares al TDAH en 1775. Más adelante, George Still, en 1902, describió casos de niños con problemas de atención e impulsividad, y a partir de ahí se ha ido desarrollando la comprensión del TDAH. Este trastorno ha sido objeto de debate y cambios en su clasificación y criterios diagnósticos a lo largo del tiempo, incorporándose a las clasificaciones internacionales en 1980 en el DSM-III (manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales).

Además de los síntomas hay que resaltar la enorme vulnerabilidad de los niños con este trastorno, están expuestos al rechazo de los compañeros por sus conductas. Los problemas de inatención reducen las posibilidades de adquirir habilidades sociales o prestar atención a las claves sociales necesarias para realizar interacciones efectivas, con la consiguiente su autoestima baja y pueden comenzar los primeros síntomas de depresión y ansiedad. Sin embargo, estos niños disfrutan de una gran creatividad, una altas capacidades emocionales y anímicas, y, en muchos casos, una inteligencia superior a la media. Con las claves adecuadas y un buen asesoramiento en salud mental, en muchos casos pueden disfrutar de una vida plena.

Las causas

En cuanto a las causas, el TDAH se debe a una disfunción de los circuitos cerebrales encargados de las funciones atencionales, especialmente en el lóbulo prefrontal. Tiene una fuerte base genética, con gran heredabilidad. Se ha escrito mucho sobre alimentos y aditivos que presuntamente causan o empeoran el TDAH, desde bebidas azucaradas hasta colorantes de alimentos. Sin embargo, en los estudios clínicos rigurosos, con provocaciones enmascaradas, no se ha constatado que ninguna sustancia cause ni empeore los síntomas.

El TDAH en la vida adulta

El TDAH infantil a menudo se mantiene en la etapa adulta. Los estudios indican que la mayoría de las personas diagnosticadas en la infancia siguen cumpliendo criterios del trastorno de adultos, sin embargo otras investigaciones apuntan que algunas personas no lo han tenido de niños y se ha desarrollado en la adultez.

El trastorno de déficit de atención con hiperactividad se asocia con deterioro importante del funcionamiento laboral, académico y social y se caracteriza por síntomas de inatención (procrastinación, pésima gestión del tiempo y falta de organización), impulsividad (dejan trabajos y relaciones, reacción exagerada a la frustración), e hiperactividad (inquietud motora, hablar en exceso y actividad constante) que provocan deterioro funcional. Son frecuentes las alteraciones de las funciones ejecutivas y a menudo se observa desregulación emocional.

Estrategias de afrontamiento del trastorno

Detección precoz: Es importante un buen diagnóstico a edades tempranas para determinar los tratamientos y terapias a seguir en la etapa infantil; no sólo atenuaran los síntomas, sino que sentarán una base para un buen desarrollo en la edad adulta.

Mantener horarios y rutinas: El establecimiento de unas rutinas consensuadas ayuda al niño a fijar la atención y el interés en las actividades a desarrollar, al mismo tiempo refuerza su autoestima y gestión emocional, eliminando las distracciones dentro de lo posible.

Proporcionarle un apoyo visual: Para que puedan recordar cada uno de los pasos necesarios para realizar una tarea, así es más fácil que el recordatorio verbal de las instrucciones.

Plantear metas inmediatas: Ante el desarrollo de una buena conducta o una actividad realizada con éxito, se le premiara de forma inmediata para así reforzar la conducta adquirida y evitar las distracciones.

Alterar diferentes actividades manipulativas y verbales: Muchos de los niños presentan altas capacidades creativas para las artes en general y el desarrollo de un pensamiento matemático, es bueno fomentar estas capacidades y utilizarlas de forma táctil para la compresión de otras órdenes verbales.

Encontrar actividades placenteras: Investigar sobre el día a día del niño y aquellas actividades que les gustan y le motivan para llevar a cabo. No sólo tendremos una guía para posibles problemas de conducta, sino un trampolín para su futuro desarrollo intelectual y anímico.

Administración de medicación: Pedir ayuda a un profesional de salud mental ante la posibilidad de tener que administrar medicación, alternar con apoyo psicosocial y de otras terapias fundamentales como psicomotricidad, terapia ocupacional o logopedia.

Los síntomas

Los síntomas del TDAH se dividen en dos grandes grupos: hiperactividad e impulsividad e inatención, cada uno con su propio patrón y evolución.

Hiperactividad e impulsividad: casi siempre se producen juntas en niños pequeños. Son inquietud excesiva, no se quedan sentados cuando es necesario o carreras que no vienen a cuento en niños más pequeños, les resulta difícil jugar en silencio, es complicado seguirles el ritmo, siempre parecen estar ‘en marcha’, hablan excesivamente, les cuesta mucho esperar su turno, responden demasiado rápido, interrumpen o se entrometen en otras conversaciones. Los síntomas de hiperactividad comienzan a reducirse a los 7 u 8 años. Por el contrario, los síntomas impulsivos suelen persistir toda la vida pero todo esto puede ser relativo, igual que no existe una persona igual a otra, cada persona con este tipo de trastorno puede ser diferente en tanto y cuanto a la sintomatología y su desarrollo.

Inatención: la presentación del TDAH con predominio de la inatención se caracteriza por una menor capacidad de centrar la atención y velocidad de procesamiento cognitivo y respuesta reducida. Típicamente no se hacen aparentes hasta que el niño tiene 8 o 9 años. Los motivos de consulta típicos giran en torno a problemas cognitivos o escolares. Los síntomas de inatención consisten en: incapacidad de prestar atención a detalles; errores por descuido; problemas para mantener la atención en juegos, actividades escolares o domésticas;parece que no escucha; no persiste en las tareas;problemas para organizar deberes, actividades y pertenencias;evita tareas que exigen un esfuerzo mental continuo;pierde objetos necesarios para actividades (libros o equipo de deporte); se distrae fácilmente; y es despistado incluso en tareas habituales.

Para cualquier consulta sobre este trastorno se puede escribir al correo electrónico mluzmilagros@gmail.com

La autora es terapetua ocupacional

