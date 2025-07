La tasa de envejecimiento se dispara en Extremadura y alcanza récord histórico

Extremadura es cada vez más mayor. La tasa de envejecimiento se ha disparado en la región durante 2024 y alcanza el récord de 164,8%, ya que se contabilizan 164 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 16, según un estudio de la Fundación Adecco. La cifra ha experimentado un crecimiento de 6,7 puntos porcentuales con respecto a 2023 (158,1 por ciento). Este incremento marca la mayor alza registrada en toda la serie histórica en la región extremeña. Con ello, el índice de envejecimiento de la comunidad se sitúa por encima del nacional (142,3 por ciento).

Asimismo, existe una diferencia de más de 50 puntos porcentuales entre los índices de envejecimiento de las dos provincias extremeñas. Badajoz se sitúa más cerca de la media nacional (147,1%), pero Cáceres alcanza un 199,8%.

Gráfico de población. / CEDIDA

Al respecto, Julián Mora Aliseda, doctor en Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Extremadura y catedrático de Ordenación del Territorio y Desarrollo Sostenible, ha explicado a este periódico que los datos indican que la región está en una «situación de extinción demográfica», puesto que «si bien es cierto que el envejecimiento va ligado a un aumento de la esperanza de vida, también implica que, cuando termine esa longevidad, perderemos una gran cantidad de población extremeña». En pocas palabras, «no solo vamos a ser menos, sino que, además, vamos a ser mucho más viejos». Una «inversión» de la pirámide demográfica que afecta a los núcleos rurales, la conocida ‘España vaciada’, pero también a los núcleos urbanos.

¿Relevo generacional?

Un escenario «irreversible» que, además, «va a ir a peor en los próximos años» por el envejecimiento de la generación ‘Baby boom’, los nacidos entre 1960 y 1975, quienes ya se encuentran en edad de jubilación, sin que realmente exista un tejido de relevo generacional.

No solo vamos a ser menos, sino que, además, vamos a ser mucho más viejos Julián Mora Aliseda — Catedrático de Ordenación del Territorio y Desarrollo Sostenible de la Uex

En ese sentido, el catedrático ha defendido que para que haya fijación en el mundo rural debe haber empleo, ya que «sin empleo no hay nada». «El problema de los jóvenes no es la vivienda, es el trabajo. Y si a eso le añades que ahora van a cerrar la central de Almaraz, pues no deja de ser una estocada, porque es la mayor industria extremeña», reflexiona.

Esta falta de oportunidades ha llevado a jóvenes formados a emigrar fuera de la región, privando a la comunidad de su talento y sus conocimientos, lo que, además, tendrá repercusiones sobre las futuras pensiones. «En muchos casos, la mayoría de los jóvenes, tanto en Extremadura como a nivel nacional, tienen salarios inferiores a las pensiones medias, y ni hablar de las máximas».

Además, Mora ha indicado que esto se relaciona, por un lado, a la escasa tasa de natalidad, ya que «los jóvenes, por esa inseguridad laboral, no se atreven a tener hijos», y, por otro, a la falta de proyectos de anclaje territorial que explicaría la poca presencia de inmigrantes a Extremadura que puedan suplir ese éxodo poblacional. Finalmente, el catedrático se ha mostrado muy crítico frente a una situación que «lleva sucediendo desde hace décadas» y para la que «nadie ha puesto soluciones, solo parches». En ese sentido, aboga por la creación de una legislación de ordenación territorial «efectiva» que permita combatir esta situación, ya que la que existe «no sirve para nada».

Datos nacionales

Por otro lado, en cuanto al ámbito nacional, el incremento del 29,7% del envejecimiento en España desde 2014, hasta la cifra actual de 142 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 16 años (142,3%) en 2024, demuestra la necesidad de apostar por los mayores de 50 años en el mercado laboral, según Fundación Adecco. El avance en la tasa de envejecimiento de 2024 experimentó el mayor crecimiento de toda la serie histórica, con 5 puntos porcentuales más frente a la del año previo, cuando la tasa alcanzó el 137,3%.

Por comunidades autónomas, vuelve a liderar el ránking de envejecimiento Asturias, con 257 mayores de 64 años por cada 100 menores de 16 (257,2%). Le siguen Galicia (224,3%) y Castilla y León (223,8%). Estas tres comunidades ya presentan más del doble de población mayor de 64 años que menor de 16 años. En el otro extremo, Ceuta (69%), Melilla (56%) y Murcia (98%) son las únicas regiones que resisten con índices aún por debajo de 100%, registrando todavía una mayor proporción de jóvenes.

No es el futuro, es el presente

En ese sentido, según el ‘Observatorio de la Vulnerabilidad y el Empleo’ de Fundación Adecco, no solo es preciso apostar por el talento sénior, sino que las necesidades de relevo generacional también requieren apostar por otros perfiles como las personas desempleadas de larga duración, las personas con discapacidad o la población migrante. «No hablamos de un reto futuro, sino de una urgencia presente», ha asegurado el director general de la Fundación Adecco, Francisco Mesonero, quien recuerda que cada vez hay menos jóvenes en edad de incorporarse en el mercado laboral, mientras que la población activa envejece y se reduce progresivamente, complicando así su relevo.