Unos 800 aviones sobrevuelan a diario Extremadura por 11 autopistas aéreas

¿Cuántas veces al día mira al cielo y ve pasar algún avión? ¿Y las estelas de condensación que dejan a su paso? La actividad aérea está batiendo récords cada año: en los últimos tres lustros ha crecido cerca de un 27% en España y cada vez parece más frecuente encontrarse con aeronaves sobrevolando el espacio superior de nuestros pueblos y ciudades.

Mientras se escriben estas líneas están sobrevolando Extremadura seis aviones: un Boeing 737 procedente de Panamá City que se dirige a la capital española sobrevuela Cañaveral. Un avión de Trasanvia que partió de París atraviesa la Sierra de San Pedro a más de 800 km/h rumbo a Faro. Un Airbus A-321 que despegó en Madrid pasa sobre Casar de Cáceres con destino a Marrakech. Un Boing 737 procedente de Toulouse, operado por Ryanair, cruza Herrera del Duque para aterrizar en Faro. Un avión de Iberia traslada a decenas de pasajeros de Madrid a Lisboa a través de Alburquerque y otro de Lufthansa se acerca por el centro de la región a la capital portuguesa desde Frankfurt. Y todo esto a la vez y en perfecto orden y sincronía.

Desde suelo firme parecen pájaros de gran tamaño danzando sobre una altura superior a la habitual, pero son gigantes de acero que pesan pueden llegar a pesar entre los 500 kilos y las 500 toneladas y vuelan a más de 10.000 metros , según su catalogación. Prácticamente, sin ruido y muchos de ellos sin verlos, cada día surcan el cielo de Extremadura unos 800 aviones. Varía en función del día, de los trayectos programados e incluso del mes del año, pero según los datos facilitados a este diario por EnAire, la entidad dependiente de Ministerio de Transportes que gestiona la navegación aérea en España, el pasado marzo unos 25.000 aviones sobrevolaron la comunidad.

Vista del radar de Canchoblanco, ubicado en el municipio de Zarza de Montánchez y propiedad de EnAire. / CEDIDA POR ENAIRE

Del tráfico extremeño analizado durante ese mes se extrae que el 56% de los vuelos que pasaron por Extremadura fueron rutas internacionales, es decir, vuelos cuyo origen y destinos correspondían a aeropuertos fuera del territorio español. Los principales países de procedencia y destino de los vuelos ‘extremeños’ fueron Portugal, Brasil, Colombia, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Marruecos, según explica EnAire. En general, el tráfico fue durante ese mes «homogéneo con vuelos constantes repartidos a lo largo del todo el día», señala el gestor de navegación aérea de España.

Las provincias más extensas

La posición de la comunidad y su gran extensión (Badajoz y Cáceres, en este orden, son las dos provincias con mayor superficie de España, más de 41.000 kilómetros cuadrados entre ambas) hacen que Extremadura sea una ruta prácticamente imperativa para salir o llegar a Lisboa tanto desde España como otros puntos de Europa y también para muchos destinos desde o hacia las Islas Canarias.

Así, tal y como señala EnAire, las rutas que más cruzan el espacio por encima de la comunidad (o al menos lo hicieron durante el pasado mes de marzo) fueron tanto de ida como de vuelta: Lisboa-Madrid, Las Palmas de Gran Canaria-Madrid, Tenerife Norte-Madrid, Lisboa-Barcelona, Roma-Lisboa, Lanzarote-Madrid, Buenos Aires-Madrid, Las Palmas de Gran Canarias-Düsseldorf y São Paulo-Guarulhos-Madrid. Exclusivamente internacionales, las rutas sobre Extremadura más voladas son: Casablanca-Londres Gatwick y Casablanca-Paris, aunque otras muchas conexiones con origen y destino fuera del país atraviesan la comunidad extremeña.

En buena parte de estas conexiones impera la lógica del trazado, pero la línea recta no siempre es la ruta más corta para algunos viajes. Podría ser quizás el caso de la ruta Casablanca-Paris, que trazando una línea entre ambos puntos no se pisa el cielo extremeño y, sin embargo, es una de las principales rutas del espacio aéreo de Extremadura. Entre las razones hay que destacar que las rutas se realizan en forma de curva no solo para adaptarse a la esfericidad de la Tierra, sino por razones relacionadas con la seguridad, la economía de combustible y las condiciones meteorológicas.

Mapa con las aerovías o rutas aéreas que surcan por Extremadura. / ENAIRE

Once autopistas imaginarias

De esta forma, los aviones que transitan por la comunidad lo hacen a través de once autopistas aéreas imaginarias, que formalmente se llaman aerovías o rutas aéreas. Para el control de estas rutas la comunidad extremeña se divide en dos, que no coincide exactamente con su división geográfica provincial. EnAire explica que Extremadura pertenece a dos Regiones de Información de Vuelo (FIR en sus siglas en inglés): la centro-norte que gestiona los aviones desde el Centro de Control Aéreo de Madrid y la sur, de la que se encarga el Centro de Control Aéreo de Sevilla.

El centro madrileño gestiona los servicios de tráfico aéreo de la mayor parte del país, al norte del paralelo 39. «Este espacio incluye las comunidades de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, Castilla y León, La Rioja y Madrid al completo, así como parte de Extremadura (todo Cáceres y parte del norte de la provincia de Badajoz), de Castilla-La Mancha y de Aragón, además de la zona marítima del Cantábrico y la costa gallega», añade. Por su parte, desde el centro de control sevillano se gestiona un espacio aéreo sobre 179.000 kilómetros cuadrados que agrupa Andalucía, el grueso de la provincia de Badajoz, parte de Ciudad Real, Albacete, Murcia, toda la bahía de Cádiz y todo el Mediterráneo occidental, además de Ceuta y Melilla.

Asimismo, dentro de esta división, los tráficos que sobrevuelan la región de Extremadura se encuentran en espacio aéreo controlado hasta niveles de vuelo FL660 y son gestionados por controladores en los sectores denominados Zamora Integrado (ZMI), del Centro de Control de Madrid, y Sevilla Integrado (SEV) del Centro de Control de Sevilla. «Cuándo el tráfico es muy elevado, cada uno de estos sectores se divide a su vez en dos, duplicándose el número de controladores para atender dichos vuelos», informan desde EnAire a este periódico.

Y aunque la gestión de esos vuelos está fuera de Extremadura, la comunidad también cuenta en tierra con instalaciones de navegación aérea, como el radar de Canchoblanco (ubicado en el municipio de Zarza de Montánchez, en Cáceres. Es una infraestructura de EnAire que proporciona información sobre la posición, identificación y altitud de las aeronaves, contribuyendo al seguimiento y vigilancia del tráfico aéreo en la comunidad.

El tráfico aéreo en tiempo real, a solo un ‘clic’ No es necesario ser piloto o controlador aéreo para tener acceso a los datos de los vuelos que surcan los cielos cada minuto. Plataformas como Flightradar24 o FlightAware, entre otras, ponen a disposición de cualquier usuario la información de gran parte de las aeronaves que recorren las principales rutas aéreas del mundo con detalles de los aviones, altitudes, velocidades, incluso hora prevista de llegada, entre otros detalles. Estas aplicaciones gratuitas son rastreadores de vuelos que muestran por dónde circulan los aviones en tiempo real y funciona prácticamente en todo el mundo. Los servidores de este tipo de páginas web obtienen los datos que le proporcionan cientos de receptores que se encuentran en varias partes del mundo. La información se obtiene principalmente de los receptores ADS-B (Sistema deVigilancia Dependiente Automática) que llevan la gran mayoría de aviones, que tienen la capacidad de realizar un seguimiento exacto de gran parte de los vuelos comerciales y privados, ya que incluso también muestran en ocasiones información de servicios dependientes de fuerzas militares o de los cuerpos de seguridad del Estado. Los datos, salvo que el propietario de la aeronave pida a la ADS-B que elimine su información, se procesan y se visualizan en un mapa interactivo, mostrando la posición de los aviones en tiempo real y sus avances. Esta tecnología obtiene la ubicación de la aeronave a través del GPS.

